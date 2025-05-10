Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог поддержал идею 30-дневного прекращения огня в Украине. В соцсети X он заявил, что полное перемирие на суше, в воздухе и на море может запустить процесс завершения самого масштабного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

Ранее США, европейские страны и Украина подготовили план из 22 пунктов по урегулированию конфликта. В документе также содержится пункт о том, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО — одно из ключевых требований Москвы.