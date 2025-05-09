В селе Сивекаран Лерикского района 62-летняя женщина упала с моста в овраг.

Информация о происшествии поступила на горячую линию «112» МЧС.

На место происшествия немедленно выехали спасатели Южного регионального центра МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что женщина, находившийся в лесополосе, упала с пешеходного моста в овраг и не смогла выбраться, получив телесные повреждения различной степени тяжести.

Спасатели оказали необходимую помощь Э. Аббасовой, 1963 г.р., эвакуировали ее и передали бригаде скорой медицинской помощи.