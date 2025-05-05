Глава дипломатии ЕС Кая Каллас впервые с момента своего назначения на должность 1 декабря прошлого года поговорила с министром иностранных дел Ирана Аббасом Каллас впервые о ядерной программе Ирана.

Об этом она написала в X.

«Поговорила с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, чтобы подчеркнуть важность дипломатии в ядерных вопросах и для деэскалации в регионе», — написала она.

Каллас призвала Иран прекратить оказываемую России военную поддержку, а также выразила озабоченность задержаниями граждан ЕС в Иране за шпионаж. Она подчеркнула, что отношения Брюсселя и Тегерана «зависят от прогресса по всем этим вопросам».