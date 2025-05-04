Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подверг критике высказывания американского лидера Дональда Трампа о главной роли США в Победе во Второй мировой войне. Медведев в соцсети назвал данное утверждение «пафосной чушью».

Трамп ранее заявлял, что США внесли несравненно больший вклад в победу, чем любая другая страна. Он также объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне в США, в то время как традиционно этот праздник отмечается 9 мая в России и других странах бывшего СССР. По его мнению, Америка одержала победу в обеих мировых войнах, превзойдя всех других по силе и военному мастерству.

В ответ Дмитрий Медведев посоветовал Трампу вспомнить, кто взял Берлин и кто «более четырех лет сражался с врагом, освобождал неблагодарную Европу». Зампред Совбеза подчеркнул, что советский народ отдал 27 млн жизней на уничтожение фашизма. «Поэтому День Победы — наш праздник, и он отмечается 9 мая! Так было, так есть и так будет всегда!» — подчеркнул Медведев.