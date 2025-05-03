Президент США Дональд Трамп может отказаться от визита на саммит НАТО в июне, если европейские страны не увеличат оборонные расходы, сообщает Spiegel, ссылаясь на посла США в НАТО Мэттью Уитакера.

Власти США требуют от стран Европы увеличить расходы на оборону с 2% до 5% ВВП. Если европейские государства не решат этот вопрос до июня, Дональд Трамп может пропустить саммит НАТО в Гааге, сообщает издание.

Изначально Берлин не воспринимал предупреждения посла США Мэттью Уитакера всерьез, но теперь они приняты к вниманию. Сразу после своего второго срока Трамп потребовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. В 2024 году лишь 23 из 32 стран альянса достигли целевого показателя в 2%.