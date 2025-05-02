Президент России Владимир Путин, вероятно, изменил стратегические цели в войне против Украины, сосредоточившись на краткосрочном контроле над уже захваченными территориями и стабилизации российской экономики. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в западной разведке и среди американских чиновников.

Согласно новым разведданным, Путин больше не рассчитывает на крупные военные успехи и, по всей видимости, стремится укрепить политическое и военное присутствие на оккупированных землях. Дополнительно источники отмечают, что Кремль делает ставку на стимуляцию экономики, оказавшейся под давлением санкций и военных расходов.

Такая смена курса, по данным CNN, могла повлиять на восприятие происходящего в команде Дональда Трампа. Бывший президент США, как утверждают два источника, теперь считает, что Путин может быть готов к обсуждению возможного мирного соглашения.

Тем не менее, высокопоставленные чиновники в Вашингтоне сохраняют скепсис. По их мнению, даже если Москва согласится на перемирие, это может быть лишь временной передышкой перед новой попыткой расширения территорий.

«Он, возможно, думает, что это наиболее реалистичная цель на данный момент», — отметил один из западных разведчиков.