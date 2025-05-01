У внутриполитического блока Кремля появились новые задачи — курирование Армении. Как передает Minval со ссылкой на «Ведомости», первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и его подчинённые теперь отвечают за информационную работу в Армении. Этот функционал перешёл к нему от Дмитрия Козака.

Ранее Кириенко уже получил кураторство над сепаратистскими Абхазией, Южной Осетией, Приднестровьем, Донбассом и Молдовой. Основная цель — продвижение интересов России через механизмы «мягкой силы».

По словам источников, в Армении на данный момент не ставятся электоральные задачи — до парламентских выборов остаётся два года. Кремль сосредоточен на формировании повестки и информационном влиянии. Власти России обеспокоены тем, что Ереван всё активнее сближается с Западом, что расценивается как угроза российской геополитике.

Работу по Армении ведут три управления администрации президента: по внутренней политике (Андрей Ярин), мониторингу и анализу социальных процессов (Александр Харичев) и общественным проектам (Сергей Новиков).

По оценкам источников, на выборах 2026 года, вероятнее всего, победит действующий премьер Никол Пашинян. Однако Кремль нацелен не на смену власти, а на сохранение присутствия и влияния. Пророссийских политиков в Армении практически не осталось — кроме экс-президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, у Москвы нет сильных фигур в местной политике.