Подольский суд Киева заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по делу о подстрекательстве к дезертирству и организации незаконной переправки через границу, сообщает «Украинская правда».

Бывший начальник Службы безопасности президента Константин Кобзарь получил 10 лет колонии заочно.

По версии следствия, 23 февраля 2014 года Янукович и Кобзарь воздушным путём незаконно пересекли украинскую границу, организовав переправку не менее 20 человек из своего окружения и военнослужащих УГО. Полёт осуществлялся вне пункта пропуска на трёх российских военных вертолётах из Донецкой области в Ейск (Краснодарский край), затем через Анапу — в Крым, откуда Януковича морем вывезли российские военные.

Это уже второй приговор Януковичу: в январе 2019 года он был осуждён за государственную измену и пособничество агрессивной войне, получив 13 лет лишения свободы.