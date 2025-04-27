В Самухском районе произошло тяжелое ДТП, в котором получили телесные повреждения шесть человек.

В результате столкновении двух автомобилей на трассе Гянджа — Самух травмы различной степени тяжести получили житель Дашкесанского района Тахир Садыгов, 1972 года рождения, житель Самухского района Рашад Алиев, 1989 г.р., Дж. Алиев, 1961 г.р., Г. Алиева, 1990 г.р., Н. Алиева, 2015 г.р., и Ф. Алиева, 2020 г.р, сообщает «Репорт».

Пострадавшие были отправлены в Самухскую районную центральную больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Соответствующие органы проводят расследование обстоятельств происшествия.