Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что провел короткую беседу с азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой на полях заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

«У нас (возникла — ред.) ситуация, когда есть согласованный документ, и не стоит говорить о каком-либо тупике. Азербайджанская сторона также заинтересована, чтобы процесс (подписание мирного договора, — ред.) был завершен максимально быстро», — цитирует Симоняна «Спутник Армения».

По его словам, стороны работают в этом направлении. Он отметил, что несколько часов спикеры парламентов Армении и Азербайджана сидели рядом на заседании, и достигли договоренности о содержании разговора не говорить публично.