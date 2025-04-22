США могут попросить Турцию не препятствовать использованию воздушного пространства Сирии в случае конфликта с Ираном и сохранить нейтралитет, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, если переговоры между США и Ираном не закончатся успешно, то Иран станет одним из пунктов повестки дня встречи президентов США и Турции.

«Эрдоган, конечно же, выступает против нападения Израиля на Иран. Он считает это опасным для региона. Но Турцию могут попросить сохранить нейтралитет в этой войне и не препятствовать использованию воздушного пространства Сирии», — пишет Hürriyet.

Газета отмечает, что Дональд Трамп может посетить Турцию в рамках ближневосточного турне в мае.

«Есть вероятность, что Трамп приедет в Турцию после посещения Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Если нет, то визит президента Эрдогана в США запланирован на июнь», — уточняется в публикации.