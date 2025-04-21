Поспешно объявленное Россией «пасхальное перемирие» подчеркнуло необходимость того, чтобы любое соглашение о прекращении огня было открытым, официально согласованным всеми сторонами и включало надёжные механизмы мониторинга. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны (ISW) после завершения действия заявленного Россией перемирия.

Аналитики ISW привели карту NASA FIRMS, зафиксировавшую тепловые аномалии вдоль линии фронта 20 апреля. Эти данные могут свидетельствовать о военной активности в период, когда должна была соблюдаться тишина. При этом ISW подчёркивает, что не может независимо подтвердить конкретные сообщения о нарушениях.

Также в ISW напомнили о заявлении президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, на 20:00 20 апреля российские силы вели штурмы и наносили удары с беспилотников и артиллерии по позициям ВСУ на всех ключевых участках фронта — вопреки объявленному Путиным 30-часовому перемирию. Зеленский подчеркнул, что любое эффективное соглашение должно содержать механизмы контроля и что украинская армия будет отвечать на атаки «симметрично».

В Минобороны РФ, напротив, утверждали, что перемирие соблюдалось, а атаки якобы исходили от Украины. Тем не менее, ISW отмечает, что бои на ряде направлений (включая Купянское, Покровское и Торецкое) временно стихли после 18:00 19 апреля, но позже возобновились.

ISW также отметил инициативу Украины приостановить дальнобойные удары по гражданской инфраструктуре на 30 дней. Зеленский подчеркнул, что в этот период не звучала воздушная тревога, и это, по его словам, «формат тишины, который легче всего сохранить».

Ранее Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договорённостей о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. При этом Путин и другие российские представители в последние недели отклоняли совместное предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня.

По мнению ISW, любые временные договорённости — особенно о полном прекращении огня — должны быть чётко прописаны, официально подтверждены всеми сторонами и содержать надёжные механизмы мониторинга. В противном случае Россия может использовать двусмысленности в формулировках для обвинений в адрес Украины и сокрытия собственных нарушений.