Мальчик из Лянкярана, многие годы считавший себя бездарным из-за неудач в изучении английского языка, спустя время доказал обратное, заговорив на девяти языках и разработав собственную методику преподавания. Сегодня Аслан Мамедзаде — единственный азербайджанец, представленный во Всемирном обществе полиглотов. Этот языковой «коллекционер» превратил свое хобби в дело всей жизни, открыв курсы иностранных языков.

Minval.az встретился с Асланом Мамедзаде, чтобы выяснить, в чем заключается тайна быстрого и легкого изучения иностранного языка.

— Я начну с самого начала. Родился я в 1992 году в Лянкяране, в семье врачей. Мои родители — русскоязычные, создали дома атмосферу, где всегда подчеркивалась важность образования. С детства мне твердили о значимости владения несколькими языками. Когда моя сестра начала изучать английский, то и меня записали на курсы языка. Нам преподавал один и тот же педагог. У сестры все получалось довольно хорошо: она наизусть учила песни, свободно выражала свое мнение и писала электронные письма. В 14 лет она стала финалисткой программы Flex. Тогда немногие родители в регионе позволяли девочкам учиться в США, но мой отец настоял на том, чтобы она сдала экзамен и поехала за границу. У меня же никак не складывались отношения с английским. Я очень старался его выучить — зубрил слова и грамматику, но основная проблема заключалась в страхе выражения. Я был стеснительным ребенком и даже на азербайджанском не мог ясно излагать свои мысли.

Зато мне хорошо давалась математика. Я сдал международный экзамен YÖS (Yabancı Öğrənci Sınavı) и поехал в Турцию продолжать образование, где попал в окружение иностранцев, изучающих турецкий. Знание английского требовалось с первого курса университета. И тогда я задумался: «Аслан, ты годами не можешь усвоить английский, неужели у тебя получится в этот раз?». Мне этот язык нужен был еще и по другой причине: отец поставил условие — если я хочу учиться в магистратуре в Европе, как моя сестра, то должен выучить английский. Он говорил: «Поедешь, отучишься, но вернешься назад». И я стал искать эффективные методики изучения английского языка. Записался в турецкую библиотеку и начал читать книги о строении мозга, хотя не был неврологом и не учился в медицинском. Это стало новым хобби для меня. А если меня что-то интересует, то я стараюсь дойти до самой сути вопроса.

— Тогда вы и разработали свою методику?

— Все другие методики, которые я использовал, оказались бесполезными: словари, зубрежка, книги. Мне показалось нелогичным вновь браться за старое. Поскольку я русскоязычный и немного изучал турецкий, то начал искать ответы в Google. Находил статьи блогеров о разных методах. Мне предложили записывать слова на карточках и обклеить ими стены. Я решил попробовать и обклеил все стены своей комнаты карточками.

— Помогло?

— Нет. Но после этого я записался на языковые курсы по английскому, где познакомился с преподавателем-полиглотом. Мы до сих пор общаемся, и он поддерживает меня в моих начинаниях. Всегда говорит: «Аслан, у тебя все получится». Я начал изучать английский, общаться с иностранцами, параллельно применял методики из интернета. После того как достиг определенного уровня, открыл новые горизонты и продолжил изучать методы освоения языков. Интересно, что даже тогда мой английский не был хорош. Я выделял самое важное из книг и учил.

Дело в том, что моя неспособность к языкам была связана с детской травмой: я всегда сравнивал себя с другими и не понимал, почему у них получается, а у меня — нет. В детстве я делил людей на математиков и гуманитариев, но сейчас понимаю, что если у человека есть интерес, он одновременно может постигать как языки, так и математику. Мои интенсивные исследования в области языковых техник были ничем иным, как желанием доказать себе, что я не бездарен.

После того как я поднял свой английский до определенного уровня, приступил к изучению методик. Я решил применить их на себе. Меня интересовала не столько грамматика, сколько самореализация. Тогда я начал изучать польский язык, поскольку у меня было много польских друзей, и хотел с ними общаться.

Освоив польский, я взялся за другие языки. Мне повезло наткнуться на Ричарда Симкотта, основателя комьюнити полиглотов. Впервые я увидел его видео, где он переходил с языка на язык. Он владеет 50 языками. Я написал ему комментарий: «Ричард, спасибо за мотивацию, нам есть чему у вас поучиться». Он ответил, поблагодарив за поддержку. Так началось наше онлайн-общение. Симкотт первым стал выкладывать в YouTube мультилингвальные видео. Позже я стал оставлять комментарии под видео других известных полиглотов, и мы перешли общаться в Facebook.

Они стали поддерживать меня, и по их рекомендациям я начал изучать французский и испанский. Вскоре была проведена первая конференция полиглотов в Будапеште. И кстати, я тогда еще учился, но устроился работать официантом, чтобы собрать деньги на поездку. Копил деньги в течение восьми месяцев, не говоря об этом никому. Когда я, наконец, поехал в Будапешт, смог встретиться с теми, за кем следил в интернете, на конференцию приехал известный переводчик Роберт Биглер. В Будапеште, на конференции, я впервые почувствовал себя в «своей тарелке», среди 300 таких же «сумасшедших». Там я понял, что изучение языков — это мое.

— Расскажите подробнее о своей методике. Она может быть интересна многим, так как в Азербайджане английский, можно сказать, стал вторым обязательным языком при трудоустройстве.

— Спустя некоторое время в обществе полиглотов Ричард Симкотт начал проводить конференции и семинары. Именно благодаря ему был организован платный тренинг с известным профессором Калифорнийского университета Стивеном Крашеным, который в своем исследовании рассказал о том, как человеческий мозг усваивает информацию. Он провел 45-минутный семинар, на котором мы, 19 полиглотов, наконец, поняли, почему смогли или не смогли выучить тот или иной язык.

Учение Крашена изменило нашу методику преподавания. Крашен утверждает, что человеческий мозг усваивает информацию на иностранном языке только одним способом — слушая. Но при этом важно, чтобы история была интересной. Мы должны выбирать такие истории, которые захватывают нас. Мозг начинает активно изучать язык, когда вслушивается в увлекательный рассказ на изучаемом языке.

Я спросил Крашена: «Как мне узнать, что может заинтересовать моих студентов?». Так вот он рекомендовал поговорить с ними и выяснить их интересы, задавая вопросы: чем они любят заниматься в свободное время, какие фильмы смотрят, кто их любимый актер. После того, как я раскрыл мир студента, я начал практиковать индивидуальный подход. Крашен посоветовал мне придумать истории и записывать их на диктофон. Это оказалось сложным, потому что прирожденным оратором меня не назовешь. Я быстро понял, что студенты не хотят слушать эти записи, поэтому я начал развивать в себе навыки ораторства. Спустя годы я научился создавать интересные истории. На сегодняшний день я провел более 10 тысяч часов обучения и преподаю языки уже девять лет.