Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Иран проводит «двуличную политику», поскольку реальные решения в государстве принимает не президент, а другие люди.

«Двуличный подход Ирана: они с одной стороны как будто посылают такого симпатичного якобы президента (Ирана Масуда Пезешкиана — ред. Minval.az) в ООН и встречаться с лидерами, но настоящие решения принимают другие», — сказала она в беседе с РБК, комментируя статью американской газеты The New York Times, где говорилось, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ об атаке по Израилю.

По словам израильского посла, сейчас «сложно ожидать» консенсуса в Совбезе ООН по однозначному осуждению Ирана за ракетную атаку по территории Израиля.