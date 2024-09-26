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Пашинян опять завел шарманку

Пашинян опять завел шарманку

Армения предлагает Азербайджану подписать уже согласованные статьи мирного соглашения до проведения климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Армянская сторона предложила подписать уже согласованные статьи мирного договора до COP29 в Баку, создав тем самым стимулирующую среду для продвижения мирного процесса», – сказал он на дискуссии «В поисках единого, безопасного будущего вокруг Устава ООН» в рамках мероприятия «Лидерство ради мира», организованного Советом Безопасности ООН.

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