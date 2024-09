Бабаев: Доверие и подотчетность являются фундаментальными для COP (фото)

Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев выступил на мероприятии высокого уровня, организованном Международным центром Низами Гянджеви (NGBM), где обсуждалось смягчение последствий изменения климата.

Об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба Азербайджанского председательства 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

«Назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев принял участие в мероприятии высокого уровня с NGBM для обсуждения роли доверия и глобального управления в смягчении последствий изменения климата. Он подчеркнул, что доверие и подотчетность являются фундаментальными для процесса COP, отметив их важность для обеспечения глобальных действий по климатическим обязательствам», – говорится в сообщении.

COP29 President-Designate Mukhtar Babayev joined a high-level event with @NizamiGanjaviIC to discuss the role of trust and global governance in advancing climate change mitigation. He underscored that trust and accountability are fundamental to the COP process, stressing their… pic.twitter.com/rocvW2YY3m

— COP29 Azerbaijan (@COP29_AZ) September 25, 2024