Бабаев: Доверие и подотчетность являются фундаментальными для COP (фото)

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Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев выступил на мероприятии высокого уровня, организованном Международным центром Низами Гянджеви (NGBM), где обсуждалось смягчение последствий изменения климата.

Об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба Азербайджанского председательства 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

«Назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев принял участие в мероприятии высокого уровня с NGBM для обсуждения роли доверия и глобального управления в смягчении последствий изменения климата. Он подчеркнул, что доверие и подотчетность являются фундаментальными для процесса COP, отметив их важность для обеспечения глобальных действий по климатическим обязательствам», – говорится в сообщении.