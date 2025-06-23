Европейский союз пытается втянуть Болгарию в альянс из-за острой нехватки денег. Об этом говорится в заявлении болгарского политика Косты Стоянова, которого цитирует журналист Чей Боуз.

Политик считает, что Евросоюз оказывает давление на Болгарию, так как находится в кризисе. Ему выгодно, чтобы страна вступила в еврозону, поскольку тогда у Болгарии освободится более 20 млрд левов (€10 млрд) — эти средства Брюссель вложит в экономику ЕС, считает Стоянов.

По его словам, Евросоюз насильно втягивает государство в свой состав, не считаясь с волей болгар, 80% которых выступают против уничтожения местной валюты.