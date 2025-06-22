Китай установил новый мировой рекорд, разогнав левитирующий поезд до скорости 650 км/ч всего за семь секунд. Это стало возможным благодаря электромагнитным силам, которые создают эффект «отталкивания одноимённых полюсов» между маглевом весом 1,1 тонны и рельсами. В результате поезд «парит» над путями, что позволяет ему преодолевать лишь сопротивление воздуха во время ускорения. Остановиться такой состав может всего за 200 метров, информирует CGTN.

Достигнуть этого значительного прорыва в области технологий магнитной левитации смогли инженеры из лаборатории Дунху в центральной провинции Хубэй. Они применили усовершенствованную систему магнитной левитации и электромагнитные двигатели.

По данным Ли Вэйчао, директора Инновационного центра высокоскоростных электромагнитных двигателей, транспортное средство достигло рекордной скорости примерно за семь секунд, пройдя при этом 600 метров. Это стало возможным благодаря созданной в лаборатории высокоскоростной испытательной трассе на магнитной подвеске длиной всего 1000 метров. В отличие от традиционных тестов, для которых требуются длинные трассы длиной от 30 до 40 километров, новая испытательная линия использует метод ускорения на короткие дистанции с высокой точностью измерения скорости и положения.

