Алиев о мирном договоре с Арменией: неадекватный шаг был неожиданным

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Президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании в Милли Меджлисе VII созыва коснулся вопроса нормализации отношений с Арменией.

Глава государства напомнил, после Второй Карабахской войны именно по инициативе Азербайджана были начаты мирные переговоры. В то время ни у Армении, ни у других государств вообще не было сформировавшегося мнения о будущем.

«С момента отправки нашего первого проекта в Армению по сегодняшний день произошло десять обменов комментариями. По прошествии нескольких месяцев мы, естественно, ждали, что Армения оперативнее и быстрее будет предоставлять нам свои комментарии. Но мы видим, что все происходит с точностью до наоборот. Нам пришлось ждать 70 дней, прежде чем мы получили от них последний вариант. Все несогласованные положения были исключены из их варианта мирного договора. То есть столь примитивный и неадекватный шаг, честно говоря, был неожиданным», – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что ряд моментов дает основание сказать, что Армения на самом деле не хочет мира, а хочет затянуть время.