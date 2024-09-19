Кылыч: Железный кулак Алиева поставил точку на карте сепаратизма

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23 часа и 43 минуты! Именно столько времени потребовалось доблестной азербайджанской армии, чтобы раз и навсегда устранить многолетнюю проблему армянского сепаратизма.

Об этом сказал бывший посол Турции в Азербайджане, представитель Общественного объединения поддержки социального развития İMZA в Турции Хулуси Кылыч.

По его словам, которые приводит «Азертадж», прошлогодняя антитеррористическая операция ВС Азербайджана стала новым испытанием воли азербайджанского народа, решимости к борьбе за родную землю.

«Мировая общественность уяснила, что курс президента Ильхама Алиева на освобождение оккупированных земель и восстановление суверенитета страны, непреклонен. Железный кулак азербайджанского лидера, разрушивший миф о непобедимости армянской армии, поставил точку и на карте сепаратизма. Азербайджанская армия восстановила суверенитет страны, заставив незаконный режим объявить о самороспуске», – отметил Кылыч.

Бывший посол Турции подчеркнул, что азербайджанский народ год назад вновь продемонстрировал миру сплоченность вокруг своего лидера, проявил поддержку своей армии. В то же время военнослужащие, участвовавшие в локальной антитеррористической операции, проявили отвагу и патриотизм, став ярким примером гуманизма по отношению к гражданскому населению, что по праву должно изучаться в учебниках истории, констатировал представитель объединения İMZA.

Кылыч дал высокую оценку выучке и профессионализму ВС Азербайджана, подчеркнув, что в сентябре 2023 года азербайджанский народ доказал свою непобедимость, приверженность государству и земле.

«Весь мир осознал неразрывность Карабаха от Азербайджана», – заявил бывший посол Турции, назвав историческим решение президента Ильхама Алиева об объявлении 20 сентября Днем государственного суверенитета Азербайджана.

Бывший посол напомнил о решительной и однозначной поддержке Анкарой антитеррористической операции ВС Азербайджана: «Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган вновь продемонстрировали нерушимость дружбы и братства наших стран. Мир осознал, что Азербайджан – это Турция, а Турция – это Азербайджан. Подтверждением тому стала и Шушинская декларация», – сказал Кылыч, выразив также уверенность в том, что враги Азербайджана, Турции и единства тюркского мира поняли необратимость процесса интеграции тюркоязычных стран.

В продолжение темы Кылыч привлек внимание к двуличию и предвзятости мирового сообщества, проявившимся в период антитеррористической операции ВС Азербайджана. «Год назад вновь активизировались покровители армян, в особенности Франция, однако Азербайджан дал должный дипломатический ответ этим силам», – констатировал бывший посол Турции.

Кылыч вновь поздравил весь азербайджанский народ с историческими достижениями, достигнутыми благодаря политике президента Ильхама Алиева.