Азербайджан готовится к военному сотрудничеству с рядом стран

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Азербайджан нацелен на военно-техническое сотрудничество с рядом стран и в ближайшие дни готовится подписать соответствующие документы. Об этом заявил глава аппарата Министерства оборонной промышленности Самир Агабалаев на пресс-конференции по случаю открытия 5-й юбилейной выставки ADEX, посвященной оборонной промышленности. О деталях соглашений будет сообщено общественности чуть позже, добавил он.

На выставке будет представлено оружие азербайджанского производства, что разработано азербайджанскими конструкторами. Министерство продолжает повышать квалификацию разработчиков в соответствии с международным уровнем.

«Надеемся, что в следующих годах ими будет разработан новый вид оружия. С нашей стороны делается все для его серийного производства»,- сказал Агабалаев.

Он добавил, что азербайджанское оружие продемонстрировало свою мощь в ходе 44-дневной войны в Карабахе и локальной антитеррористической операции.

Между тем на трёх стендах будут представлены 193 наименования оружия. Впервые участники выставки увидят 12,7 мм пулемет и снайперскую винтовку, добавила завотделом военно-технического сотрудничества Миноборонпрома Гюльсум Рзаева.

Отметим, что с 24 по 26 сентября в Баку ЭкспоЦентре пройдет 5-я Юбилейная Азербайджанская Международная Оборонная Выставка ADEX – крупнейшее мероприятие в регионе, посвященное оборонной промышленности. Параллельно состоится 14-я Международная Выставка «Внутренняя безопасность, Охрана и Спасательная техника» Securex Caspian.

Первая выставка ADEX была организована в 2014 году. Несмотря на то, что в этом году выставка отмечает свой 5-летний юбилей, она уже успешно функционирует 10 лет и с каждым годом расширяет список участников и охваченные секторы. За 10 лет успешной деятельности выставка объединила многочисленные компании, представляющие более 50 стран мира, и около 200 официальных делегаций. За эти годы выставку посетили более 30 000 гостей.

С первых лет проведения ADEX президент Азербайджана Ильхам Алиев знакомится с экспозицией выставки и направляет приветственное письмо участникам и гостям мероприятия. Это подчеркивает высокий статус выставки и доверие к мероприятию.

ADEX — значимое событие в сфере оборонной промышленности и безопасности как в Азербайджане, так и в регионе. Это масштабное мероприятие является одной из крупнейших экспозиций военной техники в регионе и демонстрирует мощь и потенциал оборонного промышленного комплекса Азербайджана. Выставка ADEX служит эффективной платформой для презентации передовых технологий, укрепления международного сотрудничества и развития оборонной промышленности страны.

В 2024 году масштабы выставок ADEX и Securex Caspian значительно расширятся по сравнению с предыдущими. В этом году мероприятия займут всю экспозиционную площадь Баку ЭкспоЦентра, включая новый 4-й павильон и открытую площадку. Участие в выставках подтвердили около 270 компаний из 38 стран. Среди стран-участниц, помимо Азербайджана, такие государства, как Беларусь, Болгария, Великобритания, Венгрия, Израиль, Испания, Италия, Катар, Китай, Литва, ОАЭ, Пакистан, Российская Федерация, Сербия, Сингапур, Словакия, США, Турция, Украина и другие.

Выставки в этом году обновились за счет новых компаний, которые составляют 34% от общего числа участников. Венгрия, Катар, Сингапур и Словакия станут новыми участниками выставок. 14 стран будут представлены на выставках национальными павильонами: Азербайджан, Беларусь, Венгрия, Израиль, Италия, Катар, Китай, Пакистан, Россия, Сербия, Словакия, Турция, Украина, Чехия. По сравнению с 2022 годом число участников увеличилось на 32%.

Ожидается визит 53 официальных делегаций высокого уровня из 27 стран. На выставке будут присутствовать более 300 официальных делегатов, представляющих такие страны, как Алжир, Азербайджан, Беларусь, Бахрейн, Венгрия, Вьетнам, Грузия, Египет, Израиль, Иордания, Италия, Казахстан, Кувейт, Кыргызстан, Малайзия, Марокко, Пакистан, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Сомали, Туркменистан, Турция, Украина, Узбекистан и Хорватия.

Золотыми спонсорами выставки ADEX являются компании Baykar и Israel Aerospace Industries, а бронзовым спонсором — компания Barzan Holdings. Значимым аспектом успешной организации данной выставки является активная поддержка мероприятия со стороны соответствующих государственных структур. Министерство оборонной промышленности Азербайджана не только поддерживает выставку, но и в этом году будет представлено вместе с подведомственным ему ЗАО «Холдинг оборонной промышленности «Азерсилах» со стендами в двух павильонах, а также с обширной экспозицией на открытой площадке Баку Экспо Центра. В 2024 году Министерство Обороны Азербайджанской Республики впервые примет участие в мероприятии со своим стендом.

На выставке ADEX-2024 будут представлены беспилотные системы, боевые транспортные средства, военная одежда и снаряжение, военные лаборатории, военные организации, военные учебные заведения, воздушные суда и системы авиации, исследовательские институты, консалтинг в области обороны и безопасности, логистика, медицинское снабжение, инженерные системы и средства, логистические услуги, морские суда и военно-морские системы, оборудование для производства вооружения, оптико-электронное оборудование и системы, оружие и боеприпасы, предприятия по продвижению экспорта, радиационная, химическая и биологическая защита (РХБ), радио-электронные системы, C4ISR, симуляторы и тренировочные системы и средства и технологии для утилизации вооружений. В 2024 году выставка расширит свои секции, включив новый сектор – кибербезопасность.

Параллельно будет организована выставка Securex Caspian, где будут представлены перспективные модели оборудования для правоохранительных, пограничных, спасательных и пожарных служб, а также для специальных служб.

Для ADEX и Securex Caspian подготовлена насыщенная деловая программа. В рамках выставок будет представлена стартап- проект «Национальный военно-промышленный комплекс будущего». Стартапы, работающие в области оборонных технологий, робототехники, спасательных операций и кибербезопасности, получат возможность продемонстрировать свои проекты.

Также состоятся панельные дискуссии на такие темы, как «Опыт Азербайджанской Республики в восстановлении освобожденных территорий», «Автоматизация и роботизация в сфере обороны: перспективы и вызовы», «Применение современного медицинского оборудования в области военной медицины», «Новые технологии в оборонной промышленности: дроны и беспилотные системы», «Радиационная безопасность, защита радиоактивных источников и ликвидация аварий», «Меняющиеся угрозы: коллективные усилия по защите окружающей среды», «Роль кибердипломатии в снижении кибервойны», «Регулирование международного контроля за этичным использованием искусственного интеллекта в кибербезопасности и военной промышленности».

Кроме того, в 4-м зале Баку ЭкспоЦентра будет представлен макет из музея военной истории Азербайджана – «Путь к победе в мгновениях», а также зона виртуальной реальности.

Параллельно с выставками ADEX и Securex Caspian в Азербайджане впервые пройдет Международная конференция по кибердипломатии (ICCD), которая состоится 25 сентября в отеле Fairmont Baku. Организаторами конференции являются Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана и Центр кибердипломатии Румынии при поддержке Администрации президента Азербайджана и МИД Азербайджана.

Зарина Оруджалиева