Астронавты-туристы миссии Polaris Dawn благополучно приземлились (видео)

Космический корабль «Крю Дрэгон» компании SpaceX с участниками миссии Polaris Dawn на борту благополучно вернулся на Землю.

Спускаемая капсула на парашютах приводнилась в Мексиканском заливе к юго-западу от Флориды в 03:36 15 сентября по времени восточного побережья США (11:36 по бак.вр.).

Polaris Dawn — первая коммерческая исследовательская миссия — стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида 10 сентября, напоминает «Медуза». В состав экипажа корабля «Крю Дрэгон» вошли миллиардер Джаред Айзекман, отставной подполковник ВВС США Скотт Потит, а также две сотрудницы SpaceX Анна Менон и Сара Джиллис.

В рамках миссии впервые в истории был совершен частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов. Также миссия Polaris Dawn установила рекорд, поднявшись на высоту 1400 километров по околоземной орбите.

Splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @rookisaacman, @kiddpoteet, @Gillis_SarahE, @annawmenon pic.twitter.com/nILpMQh2sR

— SpaceX (@SpaceX) September 15, 2024