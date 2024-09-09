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Ужесточение правил такси в Азербайджане привело к росту нелегального извоза

Ужесточение правил такси в Азербайджане привело к росту нелегального извоза

Ужесточение правил деятельности такси в Азербайджане привело к росту нелегального извоза, считают независимые эксперты в области транспорта. Как известно, с 1 июля в стране вступили в силу новые требования, утвержденные Кабинетом министров, касающиеся технических характеристик, оформления и эксплуатации транспортных средств для регулярных пассажирских перевозок.

Теперь в качестве такси могут использоваться только автомобили с автоматической коробкой передач, соответствующие экологическим стандартам «Евро-5» и имеющие срок эксплуатации не более 8-15 лет. Кроме того, водители такси должны получить соответствующее удостоверение, дорожную карту, а их автомобили должны быть оснащены POS-терминалом и видеокамерой. Водители также обязаны пройти медицинское обследование и сдать экзамен на знание компетенций.

После внедрения новых требований количество такси сократилось с 65-70 тыс. до примерно 35 тыс., утверждают в Министерстве цифрового развития и транспорта. Однако водитель такси и блогер Руслан Магеррамов сообщил изданию Minval.az, что фактически число такси в Баку не уменьшилось. Многие водители продолжают работать в обход закона, используя профили зарегистрированных водителей. Агрегаторы за определенную плату передают водителям доступ к страницам других водителей, либо водители сами договариваются о временном использовании профилей в приложениях агрегаторов такси.

Ужесточение правил такси в Азербайджане привело к росту нелегального извоза

Те, кто не имеет доступа к агрегаторам, по-прежнему ищут клиентов у дороги, как это было раньше. После введения новых требований работать таксистом в Баку стало менее выгодно: агрегаторы увеличили комиссию с 15-18% до 25%. Учитывая расходы на топливо и ремонт, ежедневная выручка едва покрывает затраты.

В свою очередь, независимый эксперт в области транспорта Эльмаддин Мурадлы заявил, что борьба с нарушителями требований уже началась. После поручения Агентства наземного транспорта разобраться с проблемами, агрегаторы призвали население сообщать о случаях, когда вместо указанного в приложении автомобиля приезжает другой. В благодарность за информацию агрегаторы обещают бесплатный проезд или скидки. Однако люди не особо прилежны по части доноса, не желая лишать кого-то источника дохода.

Ужесточение правил такси в Азербайджане привело к росту нелегального извоза

Если агрегаторы не устранят проблемы, их ожидает серьезное наказание: административный штраф в размере 20 тыс. манатов за первое нарушение и 40 тыс. манатов за повторное. В Минцифры сделали строгое и последнее предупреждение всем агрегаторам, действующим в Азербайджане, добавил собеседник.

Зарина Оруджалиева

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