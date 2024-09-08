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Главное Мир

Маск раскрыл планы по отправке Starship к Марсу

Маск раскрыл планы по отправке Starship к Марсу

Американский предприниматель Илон Маск рассчитывает, что космический корабль Starship сможет отправиться к Марсу в непилотируемом режиме через два года.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Первые корабли Starship будут запущены к Марсу через два года, когда откроется следующее трансферное окно между Землей и Марсом. Они будут непилотируемыми и должны будут проверить безопасность посадки на Марсе. Если посадка пройдет успешно, первые пилотируемые запуски на Марс состоятся через четыре года», – уточнил Маск.

Он добавил, что после этого частота полетов будет «расти экспоненциально». Главная их цель – «создать самодостаточный город через 20 лет», отметил предприниматель.

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