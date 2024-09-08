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Ученики 9-х и 11-х классов сдают дополнительный экзамен

Ученики 9-х и 11-х классов сдают дополнительный экзамен

8 сентября Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет дополнительный экзамен для учеников 9-х и 11-х классов, которые по уважительной причине не смогли участвовать в выпускных экзаменах 2024 года, а также для тех, кто сдает экзамены экстерном. Кроме того, ученики, которые в этом году не смогли принять участие в экзамене по азербайджанскому языку (как государственному), также будут сдавать указанный экзамен.

Экзамены будут проведены в Баку, Нахчыване, Гяндже и Ширване и начнутся в 10:00, уточняется в сообщении ГЭЦ.

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