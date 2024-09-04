Минобороны РФ прокомментировало удары по Полтаве и Львову

229 Просмотров

Минобороны РФ заявило, что в учебном центре ВСУ в Полтаве «под руководством иностранных инструкторов» готовили специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов дронов.

Во Львове 4 сентября якобы были поражены оборонные предприятия, где производили и ремонтировали компоненты авиатехники и ракетного оружия.

В результате удара по Полтаве, по последним данным, погибли 53 человека. 298 были ранены. Во Львове погибли не менее семи человек, в том числе трое детей. Не менее 38 человек пострадали.