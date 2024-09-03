Все ЗА и ПРОТИВ: Зангезурский коридор, или «Красные линии» Тегерана

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Вопрос реализации проекта Зангезурского коридора давно волнует не только региональных участников, но и сторонних геополитических игроков. Инициатива, представляющая собой выгодное предприятие для ряда стран, обещает наладить прямое транспортное сообщение между Арменией и Азербайджаном, а также покончить с экономической изоляцией Еревана. Кроме того, данный путь может стать рентабельной альтернативой другим маршрутам, которые соединяют Китай с Европой. Даже Ереван, который не один год отрицал практичность данной идеи и всячески отнекивался от участия в проекте, наконец, осознал его коммерческую привлекательность.

Лишь из Ирана регулярно звучат какие-то угрозы и предупреждения о негативных последствиях в результате перехода ставших модными красных линий. Официальные лица Тегерана не раз высказывались о том, что не потерпят изменений границ в регионе. Что же касается Москвы, то в Кремле как раз поддерживают проект Зангезурского коридора. Именно это и послужило причиной тому, что посол России был вызван в МИД Ирана.

Во время встречи начальник Главного управления по делам Евразии МИД Ирана Муджтаба Демирчулу отметил, что Иран «поддерживает восстановление мира и стабильности в регионе, развитие сотрудничества между странами региона, но при этом заявил, что против изменения границ региона, признанных на геополитическом и международном уровне». Это красноречиво демонстрирует, что администрация Масуда Пезешкиана повторяет ошибки своих предшественников и сегодня старается стать более армянской, чем сами армяне. Достаточно вспомнить антиазербайджанские заявления иранских послов в Ереване, Аббаса Бадахшана Захури и Мехти Собхани, которым, судя по всему, было позволено говорить то, что не мог озвучить официальный Тегеран. Оба они открыто выражали сочувствие сепаратистам.

Мы не припоминаем случаев, когда иранский МИД вызывал посла Армении за годы оккупации азербайджанских территорий, и тем более, чтобы иранские послы в Баку осуждали эту оккупацию. И, пожалуй, самое примечательное — это происходит в тот период, когда Армения открыто превратилась в плацдарм для сбора разведданных против самого Ирана. В этом и заключается весь парадокс, демонстрирующий уровень иранской лицемерной дипломатии. Иран на всех площадках заявляет о том, как Запад и США являются врагами Тегерана, но молчит по поводу усиливающегося присутствия Запада в регионе, куда их завлекает Армения. Однако, как показывает практика, Баку добивается желаемого без оглядки на чье-то мнение. С Зангезурским коридором будет точно так же.

Редакция Minval.az обратилась к экспертам за комментариями на эту тему.

Так, азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов отметил, что позиция Ирана ясна – он против открытия коммуникаций как таковых через территорию Армении.

«Россия, будучи стороной трехсторонней межправкомиссии по разблокированию региональных коммуникаций, желает видеть свою функцию. И если это разблокирование состоится, то при российском участии», – сказал политолог.

По его словам, на сегодня Россия и Армения столкнулись именно на этой почве.

«А Иран вообще не заинтересован в открытии региональных коммуникаций через территорию Армению. К такому выводу уже можно прийти по результатам всего спектра заявлений и деятельности Ирана. Поэтому, если РФ на данном этапе педалирует тему разблокировки и своего собственного участия там, то это не нравится Ирану и он ощущает свое право высказываться по этой теме и предпринимать действия. Это право предоставляет Ирану Армения своим молчанием на заявления Хаменеи о том, что Зангезурский коридор не в интересах армянского народа и Республики Армения», – отметил Ф.Мамедов.

С одной стороны, отмечает эксперт, правительство Пашиняна в проекте «Перекресток мира» запланировало строительство коммуникаций вдоль реки Араз на своей территории, а с другой – на пассаж Хеменеи армянское руководство ничего не отвечает.

«Мы имеем ту ситуацию, когда в условиях заниженной субъектности Армении ее соседи и союзники решают вместо нее, каким коммуникациям и в каком формате быть на ее территории», – добавил он.

Путь выхода из сложившейся ситуации политолог видит в том, что Армения должна четко высказаться и предпринять действия в отношении того, что, во-первых, данные коммуникации будут иметь место – железная дорога вдоль реки Араз по территории Армении.

«Во-вторых, предложить Азербайджану свой вариант режима работы автомобильной и железной дорог, которые связывают основную территорию Азербайджана с Нахчываном. Без этого субъектность Армении остается под вопросом, поэтому эта тема и была изъята из текста мирного договора, поскольку Армения не в состоянии самостоятельно предпринимать какие-либо действия в этом отношении», – заключил Ф.Мамедов.

Чрезвычайный и полномочный посол, доктор юридических наук, профессор Намик Алиев считает, что особых последствий выпад Ирана не повлечёт.

«Мы все понимаем, что он обусловлен стремлением не диверсифицировать дорогу в Нахчыван через территорию Ирана. Никакого лишения границы с Арменией в случае открытия Зангезурского коридора Иран не ожидает», – убежден эксперт.

По его словам, Иран собирается поставить России баллистические ракеты: «Думаю, что небесплатно. В июле российский дипломат Замир Кабулов заявил, что РФ с Ираном собирается заключить соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Не думаю, чтобы Иран рисковал всем этим».

«На самом деле открытие Зангезурского коридора было бы выгодно Ирану с точки зрения ухода европейской наблюдательной миссии и других представителей Запада, запущенных туда в последнее время Арменией. В то же время Иран может попробовать форсировать работы по проекту «Север-Юг» с тем, чтобы снизить значимость Зангезурского коридора для России», – предположил эксперт.

Н.Алиев считает, что более резких движений Тегеран делать не будет.

Комментируя вопрос дальнейших шагов Еревана, собеседник Minval.az отметил, что Армения не обладает той долей субъектности, которая позволила бы принимать ей самостоятельные решения: «Её поведение будет определяться и колебаться в зависимости от решений кукловодов. Поэтому заявления её официальных лиц будут отличаться противоречивостью, нелогичностью и вызывать недоумение. Впрочем, это все мы наблюдали до сих пор».

Что касается реакции Москвы, то она, по мнению Н.Алиева, тоже не будет делать резких движений, и продолжит продавливать коридор.

Политолог Эльхан Шахиноглу, отмечая обеспокоенность Ирана относительно поддержки Москвы проекта Зангезурского коридора, сказал, что в Тегеране по-прежнему полагают, что Зангезурский коридор закроет границу Ирана с Арменией.

«Однако речь идет не о закрытии границы, а об открытии коридора, которым могут воспользоваться разные страны, в том числе Иран», – пояснил он.

Политолог отметил, что Тегеран не имеет права вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и Армении.

«Решение об открытии Зангезурского коридора примут две страны – Азербайджан и Армения. Поскольку Тегеран не смог оказать давление на Баку, он пытается оказать давление на Ереван. Однако власти Армении также хотят участвовать в совместных проектах. Независимо от желания Тегерана, Зангезурский коридор будет функционировать.

У Азербайджана также есть соглашение с Ираном относительно другого коридора. Железная дорога будет построена с территории Ирана по берегу реки Араз до Нахчывана. Получается, что Тегеран поддерживает строительство коридора от территории Ирана до Нахчывана, но против строительства коридора по территории Армении до Нахчывана. Это двойные стандарты. В любом случае Тегеран не сможет помешать реализации Зангезурского коридора», – резюмировал Э.Шахиноглу.

Алла Зейдуллаева