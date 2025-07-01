Российское независимое издание «Агентство» подтвердило подлинность данных, ранее опубликованных Minval.az, о капитане ПВО Дмитрии Сергеевиче Паладичуке. Как выяснило «Агентство», Паладичук действительно проходил службу в различных частях системы противовоздушной обороны России, включая 14-ю армию ВВС и ПВО в Новосибирске. По их данным, он родился в Казахстане и начал службу не позднее 2010 года, а в 2011 и 2013 годах служил в части 31665, относящейся к системе ПВО.

Ранее Minval.az опубликовал анонимное письмо с объяснительной запиской, написанной капитаном Паладичуком. В документе утверждается, что он получил по телефону приказ на уничтожение пассажирского самолёта AZAL Embraer E190, следовавшего из Баку, и дал команду на запуск ракеты. Этот инцидент, по заявлению, произошёл 25 декабря 2024 года в небе над Грозным. Вместе с объяснительной Minval также опубликовал видео, на которой дважды звучит команда «Огонь!».

Подлинность этих данных подтвердила и российская редакция ASTRA. Издание дозвонилось до самого Паладичука, и тот, хотя и отказался от официальных комментариев, не стал отрицать авторство объяснительной. «Я знаю, что происходит сейчас между Россией и Азербайджаном… Понимаете, война идёт, я вообще далёк от политики», — заявил он в разговоре с журналистами.

Позже ещё одно российское СМИ — The Insider — также подтвердило подлинность документа. В беседе с изданием капитан Паладичук признал, что действительно писал объяснительную «командующему армии» «после стрельбы по азербайджанскому самолёту», так как «потребовали». Он также подтвердил особенности своего почерка, включая характерное написание буквы «ё».

Как сообщил главный редактор издания Minval Politika Эмиль Мустафаев, редакция располагает дополнительными фактами и документами, касающимися инцидента, и рассматривает возможность их последующего обнародования.