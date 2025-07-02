Литовский лидер Гитанас Науседа отметил, что странам Балтии нужен «план А, Б и В» на случай угроз со стороны России, так как позиция Вашингтона относительно защиты стран Европы остается неясной.

По словам Науседы, которые приводит Financial Times, из-за небольшой территории и близости к России государства Балтии не имеют «стратегической глубины», как Украина.

«Мы говорим о защите нашей территории в течение определенного периода, а затем ожидаем, что придет подкрепление», — отметил президент.

Он указал на то, что странам Балтии нужен «план А, Б и В», так как имеются вопросы относительно обязательств США перед Европой.