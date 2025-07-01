Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев выступил с заявлением на пленарном заседании семьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«В этом году исполняется два десятилетия с тех пор, как Генеральная Ассамблея взяла на себя обязательство по защите. Эта концепция была отражена более конкретно гораздо раньше как часть обязательств государств по международному праву в области прав человека и международному гуманитарному праву. Однако, как отметил Генеральный секретарь в своем докладе (A/79/875-S/2025/248), соблюдение этих обязательств значительно снизилось за эти годы, и обещание положить конец зверским преступлениям остается невыполненным», — приводит представительство Азербайджана в ООН слова Мусаева в соцсети Х.

Он отметил, что политическая воля имеет решающее значение для соблюдения международного права, привлечения к ответственности виновных и предоставления репараций жертвам.

«Обсуждаемая тема имеет особое значение для моей страны. В конце 1980-х годов Азербайджан принял около 300000 беженцев. Кроме того, много людей было убито или покалечено во время изгнания. Безнаказанность за эти акты привела к более масштабным зверствам, совершенным в ходе агрессии против Азербайджана с начала 1990-х годов, что привело к гибели десятков тысяч мирных жителей, массовым этническим чисткам, масштабным разрушениям, уничтожению образцов культуры и серьезному ущербу окружающей среде и ресурсам.

Несмотря на завершение конфликта и достигнутый прогресс в продвижении мирной повестки, беженцам по-прежнему отказывают в праве на возвращение на родину, а возвращение внутренне перемещённых лиц и восстановительные работы замедляются из-за серьёзной угрозы, исходящей от мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые продолжают калечить и уносить жизни мирных жителей», — сказал Мусаев.

По его словам, на данный момент из 25 массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана извлечено 179 останков. Почти 4000 граждан Азербайджана до сих пор числятся пропавшими без вести.

Он подчеркнул необходимость международной поддержки в гуманитарном разминировании, а также того, чтобы заявления о зверствах основывались на проверенных фактах. Злоупотребление международными мандатами в целях политической пропаганды недопустимо.

«Азербайджан полон решимости и впредь вносить вклад в укрепление архитектуры предотвращения и защиты, а также обеспечивать подотчетность в соответствии с обязательствами по международному праву и целями ответственности по защите», — подытожил дипломат.