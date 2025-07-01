Судя по всему, ответные действия Баку на убийство российскими силовиками в Екатеринбурге азербайджанцев задели Москву за живое. И не просто задели. В Кремле немного не рассчитали с тем, какие последствия вызовет «простая» отмашка, нацеленная на демонстрацию силы и методов давления на Азербайджан. С тем, как далеко может зайти Азербайджан в умении постоять за себя. Потому что вряд ли в Москве ожидали, что правоохранительные органы Азербайджана привлекут российских граждан к уголовной ответственности — да ещё по таким серьёзным статьям. Это, конечно, серьёзный прокол для Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Дважды наступить на одни и те же грабли…

Известно, что 30 июня в редакции Sputnik Азербайджан полиция провела спецоперацию и задержала нескольких сотрудников агентства. Двоим из них — исполнительному директору бакинского филиала Игорю Картавых и шеф-редактору Евгению Белоусову — инкриминировали шпионаж, есть подозрения, что они являлись агентами ФСБ. И эти подозрения не возникли на пустом месте. Сегодня же суд избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Ведь в политике агентства ничего не изменилось: в самых проблемных для России точках как минимум один из главных руководящих постов занимают профессиональные военные, сотрудники ФСБ, на худой конец — агенты. Делается это для грамотной пропаганды интересов России за рубежом и, разумеется, для сбора необходимой информации. Рядовые сотрудники агентства могут об этом не знать, более того, военная принадлежность руководителей (по понятным соображениям) не афишируется. Но скандалы, в которых ранее не раз фигурировало агентство Sputnik, заставляют держать ухо востро и, соответственно, вести расследование на предмет выявления провокационных моментов.

И совсем не случайно из Азербайджана был депортирован прежний директор хаба Виталий Денисов, которого заменил Игорь Картавых. До того как его десантировали в Азербайджан, Денисов возглавлял Sputnik Южная Осетия, а в 2023 году его депортировали из Молдовы, где он занимал аналогичную должность в «Спутнике», с предписанием о 10-летнем запрете на въезд в страну, потому что, как заявили власти, он представляет «угрозу для информационной безопасности страны».

Денисов оказался полковником ВДВ, работавшим в Следственном комитете, Управлении делами президента РФ и различных изданиях при Министерстве обороны, выяснили журналисты.

Согласно официальным российским базам данных, Виталий Денисов работал в 2019 году в Управлении делами президента РФ Владимира Путина, а в 2021 — в МИА «Россия сегодня», частью которого и является международное новостное агентство Sputnik. Кстати, точно так же на ФСБ работает глава МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Между тем с 2010 по 2012 годы Денисов работал в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области. В 2012 году короткое время был «заместителем главы» администрации «президента» Южной Осетии. И звание имеет отнюдь не рядовое — полковник ВДВ.

Спустя почти 10 лет после работы в «администрации президента» Южной Осетии Денисов возвращается в регион, чтобы возглавить местную редакцию Sputnik. В 2021 году он был замешан в скандале с «умышленной утечкой газа».

В 2022 году Денисов возглавил Sputnik в Азербайджане, где вновь стал частью скандала и был выдворен.

Однако в Москве и не думали отказываться от своих шпионских замашек и заменили Денисова другими, более молодыми, но тоже хорошо подкованными кадрами.

Официально Игорь Картавых, конечно, не числится профессиональным военным, но и журналистом он никогда не был. У Картавых нет публичных признанных публикаций. Вся его деятельность сводилась к контролю редакционной политики. Он управленец, однако находящийся в тесном контакте с посольством России в Азербайджане. Да, он не полковник ВДВ — в Москве извлекли из прошлого урок и довольно хорошо замаскировали своего сексота.

Что же касается Евгения Белоусова, то нет информации об активной его журналистской деятельности. Белоусов не занимался журналистскими расследованиями, репортажами или авторскими колонками. Сфера его интересов — это геополитика, безопасность и экономические подходы РФ на Южном Кавказе. Чем он занимался в Sputnik Азербайджан? Ничем заметным — просто украшал своим присутствием кабинет. А может, и не только украшал. Как бы то ни было, правоохранительные структуры будут разбираться. По крайней мере, основания для подозрения возникли неспроста.

И потом. Азербайджан и Молдова — не первые, кто заподозрил и обвинил редакторов «Спутника» в шпионаже. В 2023 году спецслужбы Латвии задержали в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Журналиста заподозрили в нарушении санкций и шпионаже.

Отметим, что деятельность Sputnik Азербайджан нельзя было назвать независимой. Московское руководство вело в Азербайджане ограничительную политику и часто требовало от подчинённых освещать вопросы, связанные с карабахским конфликтом, с точки зрения армянской позиции. А если кто-то демонстрировал принципиальную позицию, то спустя некоторое время его выживали. Так что долго так продолжаться не могло. Тем более что и другие зарубежные хабы работали чисто номинально.

Из тех, кто сохраняет хоть какую-то «мощность», по вполне понятным причинам можно отметить Sputnik Армения и Sputnik Беларусь. Всем остальным хабам власти тех стран не давали особо развернуться, поскольку не понаслышке знакомы с подрывной деятельностью и провокационной политикой Кремля.