Индия не сможет приобрести американские истребители F-35, пока применяет российские системы С-400. Об этом информирует журнал The National Interest (NI).

«Может возникнуть проблема: Индия начала эксплуатировать российскую систему ПВО С-400, которая несовместима с истребителем-невидимкой, о чем Вашингтон и НАТО предупредили Дели», — отмечается в сообщении.

Еще в марте 2021 года бывший министр обороны США Ллойд Остин предупреждал индийского коллегу Раджнатха Сингха, что Нью-Дели может столкнуться с последствиями из-за покупки С-400.