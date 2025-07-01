Жестокое убийство азербайджанских братьев Сафаровых в Екатеринбурге — результат системного насилия со стороны российских силовиков. Об этом в комментарии для «Настоящего Времени» заявила правозащитница центра «Мемориал» Стефания Кулаева.

«Можно проводить полицейские операции без насилия и тем более без летальных исходов. Даже самых опасных преступников при задержании не убивают. В случае с Сафаровыми, по имеющейся информации, они не оказывали сопротивления. Это — полицейский беспредел», — заявила Кулаева.

Она считает, что российские власти должны были бы немедленно отреагировать:

«Назначить комиссию, отстранить причастных, арестовать тех, кто убил задержанных, и провести уголовное расследование».

Кулаева также подчеркнула, что официальная нота протеста Азербайджана вряд ли приведёт к системным изменениям. По её словам, подобные ноты ранее направляли Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, но реакции не последовало.

«Нота — слабый инструмент против такой страны, как Россия. Но можно добиваться допуска консула, требований к расследованию. Я думаю, что, конечно, Азербайджан может попытаться добиться подобных действий от России, раз они решили реагировать», — отметила она.

По мнению правозащитницы, насилие в отношении мигрантов стало частью государственной политики.

«Рост ксенофобии и насилия связан с войной. С 2022 года мы видим резкий всплеск. В пропаганде, в заявлениях чиновников, включая Бастрыкина и Колокольцева, звучат откровенно ксенофобские тезисы. Этот маховик раскрутили — и уже не могут остановить», — резюмировала Кулаева.