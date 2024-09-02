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Главное Мир

ЕС выразил обеспокоенность визитом Путина в Монголию

ЕС выразил обеспокоенность визитом Путина в Монголию

Евросоюз выразил Монголии свою «обеспокоенность» в связи с предстоящим визитом президента России Владимира Путина в Монголию, в частности, из-за так называемого «ордера» Международного уголовного суда, сообщила журналистам официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали.

«Мы видели сообщения о предстоящем визите Путина в Монголию. Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее, существует «ордер» на арест Владимира Путина… Монголия является участником Римского статута Международного уголовного суда с 2002 года с вытекающими юридическими обязательствами. Мы довели нашу обеспокоенность по поводу визита и четко высказали свою позицию по поводу МУС через наше представительство в Монголии», – сказала Массрали на брифинге в Брюсселе.

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