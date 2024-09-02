Байрамов: Азербайджан представит Армении вариант мирного договора, отвечающий национальным интересам страны

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На последней пресс-конференции премьер-министра Армении Никола Пашиняна мы услышали противоречивые мнения.

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим сербским коллегой Марко Юричем.

Байрамов напомнил, что Азербайджан представил Армении последний пакет предложений 24 июня.

«Примерно через 70 дней после этого, за несколько часов до пресс-конференции, Армения прислала свою версию. Здесь мы увидели, что в тексте опущено несколько важных пунктов. Наш подход заключается в том, что в соглашении каждая статья имеет большое значение и является судьбоносной. Армения должна серьезно подойти к этим вопросам. В ближайшее время Азербайджан представит Армении тот вариант, который отвечает национальным интересам нашей страны. Армения должна отказаться от своих территориальных претензий к Азербайджану. Попытки премьер-министра Армении провести на пресс-конференции какие-то параллели с конституцией совершенно безосновательны и неприемлемы».