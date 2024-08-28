Чего хочет Окампо? Ничего не хочет, просто танцует

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Помните, как в июле этого года экс-прокурор Международного уголовного суда (МУС) Луис Морено Окампо «объявил Азербайджану войну», запустив кампанию по освобождению армянских военных преступников, находящихся под следствием в Баку (причем он хочет этого добиться до проведения в Баку СОР29)? Так вот, хотим напомнить Окампо, усердно отрабатывающему деньги армянского лобби, что времени у него осталось мало, потому как ноябрь на носу, «а коровы не доены» и, как говорится, «цемент застывает».

Напомним также, что в своем стремлении угодить хозяевам бывший прокурор продемонстрировал настоящие чудеса изобретательности, умудрившись связать несвязуемое – экологическую целостность и немногочисленных армян. Окампо заявил, что «у армян есть возможность возглавить глобальное движение и привлечь заинтересованные сообщества к решению двух самых острых проблем нашего времени: изменение климата и геноцид». После этих слов любой здравомыслящий человек постарается выстроить логическую цепь, чтобы понять то, что так беспокоит Окампо и, судя по его словам, все человечество. То есть, если верить экс-прокурору, то Азербайджан, добывая ископаемое топливо, глобально влияет на изменения климата, вызывая глобальное потепление, а последнее, в свою очередь, сказывается на жизнестойкости армян Карабаха, приводя к сокращению их численности, иными словами, к «геноциду». Во как! Да если бы мы знали, что такое возможно, мы бы еще раньше растопили все льды Антарктиды, а не ждали бы 30 лет!

Смешно? Вот и нам тоже. Здесь вообще слова этого сумасброда никто всерьез не воспринимает. Ему бы в цирке работать, а он в прокуроры подался. Непонятно только, зачем армяне столько денег на ветер бросают, наняв клоуна для ведения информационной войны с Азербайджаном.

Итак, Луис Морено Окампо требует освобождения армянских заключенных: «Заключение 23 человек в бакинских тюрьмах является суровым предупреждением со стороны Азербайджана тем, кто пытается вернуться в Нагорный Карабах», – сказал Окампо в заявлении EFE.

Но как это обычно бывает, тот, кто пытается разглядеть сучок в чужом глазу, в своем бревна не видит. Поэтому мы решили указать на это бревно, с нас не убудет.

А между тем СМИ сообщают, что каталонская полиция начала операцию по поиску и аресту бывшего председателя регионального правительства Карлеса Пучдемона после того, как он впервые вернулся в Испанию спустя семь лет, проведенных в добровольном изгнании. Каталонская полиция — установила блокпосты в самой Барселоне и на выездах из города в рамках операции Jaula — «клетка» — с целью найти Карлеса Пучдемона. При этом глава полиции Каталонии Эдуард Сайен лишился должности за то, что его сотрудники не смогли задержать Пучдемона, которому в начале августа удалось посетить Барселону и покинуть город. Кроме того, санкции применены к трем сотрудникам каталонской полиции, которые, вероятно, оказали Пучдемону содействие в том, чтобы скрыться.

Пучдемон 8 августа появился у Триумфальной арки в центре Барселоны, где для него установили сцену. Его сопровождали его соратники из партии «Вместе за Каталонию». Он обратился к собравшимся сторонникам с краткой речью, после чего стали появляться сообщения о его намерении отправиться в парламент Каталонии, где тогда проходило обсуждение кандидатуры на должность председателя регионального правительства социалиста Сальвадора Ильи, партия которого одержала победу на выборах в мае. Но в парламенте он так и не появился, говорят, что вернулся в Бельгию.

Но другим каталонским политикам и общественным деятелям повезло меньше, чем Пучдемону. Все помнят, как в 2017 году в Испании арестовали Жорди Санчеса и Жорди Кушарта, двух лидеров «сепаратистских» каталонских группировок.

В 2019 году Верховный суд (ВС) Испании приговорил к длительному тюремному заключению девять каталонских политиков и общественных деятелей за попытку в октябре 2017 года отделить от Испании Каталонию – автономный регион на северо-востоке Иберийского полуострова. Суд признал их виновными в организации незаконного референдума о суверенитете региона и провозглашении его независимости.

Как следует из опубликованного постановления Верховного суда, максимальный срок – 13 лет – получил бывший вице-председатель каталонской автономии Ориол Жункерас. Экс-спикер регионального парламента Карме Форкаделл приговорена к одиннадцати с половиной годам. Бывшие каталонские министры Жорди Турулл, Раул Ромева и Долорс Басса осуждены на 12 лет, их коллеги Жоаким Форн и Жозеп Рулл – на десять с половиной лет. Приговор гражданским активистам Жорди Санчеса и Жорди Куйшара – девять лет лишения свободы. Еще трое подсудимых – министры Санти Вила, Карлес Мундо и Маричелл Боррас – приговорены к штрафам.

И так будет с любым, кто посмеет потребовать независимости для Каталонии, которая со времён Карла Великого и до середины XVII века сохраняла свою целостность, однако по Пиренейскому договору 1659 года была разделена между Испанским и Французским королевствами. В настоящее время Каталония имеет автономный статус в составе Испании.

А ведь эти люди, не резали, не убивали, не устраивали этнических чисток, геноцида, в отличие от армянских оккупантов, а всего лишь объявили борьбу за независимость, за что испанские власти так жестоко обошлись с ними. А как же свобода слова, демократия, права человека, право на самоопределение? Почему молчит Луис Окампо? Почему не пытается защитить суверенные права каталонцев? Почему не требует освобождения арестантов и прекращения преследования Пучдемона? А ответ простой. Потому что никто ему за это не платит. Более того, Окампо сам рискует оказаться за решеткой за вмешательство во внутренние дела государства.

И вообще, с тех самых пор, как влиятельные международные сообщества, призванные бороться за права и свободы человека и демократию, пустились во все тяжкие и теперь имеют дело с такими коррупционерами, как Окампо, с которыми раньше за один переговорный стол никогда бы не сели, система правовых норм и принципов дала трещину. Корабль международного права пошел ко дну, потому что применение двойных стандартов никогда не было и не будет залогом порядка.

Отдел политики Minval.az