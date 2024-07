Этот глупец объявил Азербайджану войну

Экс-прокурор Международного уголовного суда (МУС) Луис Морено Окампо решил запустить кампанию по освобождению армянских военных преступников, находящихся под следствием в Азербайджане, до проведения в Баку СОР29, и полагает, что эта его инициатива возымеет эффект.

На своей странице в соцсети «Х» Окампо обратился к армянам и призвал армянство объединить усилия до Конференции ООН по климату COP29 и запустить кампанию в СМИ и соцсетях в поддержку армян, находящихся под арестом в Баку. Среди них, как вы знаете, бывшие лидеры преступного режима «арцаха» Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, Рубен Варданян, экс-заместитель командующего «Армией обороны» Давид Манукян, экс-командующий Левон Мнацаканян и бывший глава так называемого «МИД арцаха» Давид Бабаян.

«29-я Конференция сторон ООН по изменению климата (КС29), которая должна состояться в Азербайджане в ноябре этого года, представляет собой беспрецедентную возможность пролить свет на эти серьезные несправедливости…», – пишет в своем обращении Окампо.

Armenians! Lead the world to a truly peaceful #COP29! Read my letter and react to the tweet to receive a direct message (DM) with all the details: https://t.co/BZ80Fv6jA8 #StopGreenwashGenocide #FreeArmenianHostages #FreePoliticalPrisoners pic.twitter.com/Yzxp0Bhx0p

— Luis Moreno Ocampo (@MorenoOcampo1) July 23, 2024