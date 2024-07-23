Этот глупец объявил Азербайджану войну

867 Просмотров

Экс-прокурор Международного уголовного суда (МУС) Луис Морено Окампо решил запустить кампанию по освобождению армянских военных преступников, находящихся под следствием в Азербайджане, до проведения в Баку СОР29, и полагает, что эта его инициатива возымеет эффект.

На своей странице в соцсети «Х» Окампо обратился к армянам и призвал армянство объединить усилия до Конференции ООН по климату COP29 и запустить кампанию в СМИ и соцсетях в поддержку армян, находящихся под арестом в Баку. Среди них, как вы знаете, бывшие лидеры преступного режима «арцаха» Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, Рубен Варданян, экс-заместитель командующего «Армией обороны» Давид Манукян, экс-командующий Левон Мнацаканян и бывший глава так называемого «МИД арцаха» Давид Бабаян.

«29-я Конференция сторон ООН по изменению климата (КС29), которая должна состояться в Азербайджане в ноябре этого года, представляет собой беспрецедентную возможность пролить свет на эти серьезные несправедливости…», – пишет в своем обращении Окампо.

Armenians! Lead the world to a truly peaceful #COP29! Read my letter and react to the tweet to receive a direct message (DM) with all the details: https://t.co/BZ80Fv6jA8 #StopGreenwashGenocide #FreeArmenianHostages #FreePoliticalPrisoners pic.twitter.com/Yzxp0Bhx0p — Luis Moreno Ocampo (@MorenoOcampo1) July 23, 2024

Конечно же, он не преминул обвинить президента Азербайджана Ильхама Алиева в «несправедливости» и «геноциде» против армянского народа, что неудивительно, поскольку азербайджанская сторона располагает неопровержимыми фактами о том, что Окампо давно продался армянам. Поэтому здесь, да и не только, слова экс-прокурора МУС никто всерьез не воспринимает. И мы могли бы обойти стороной это обращение сумасброда, «ярого» защитника «измученных» армян и «поборника справедливости». Да только содержание письма Окампо несколько позабавило нас, с чем мы решили поделиться с читателями.

Самое смешное, что Окампо умудрился связать несвязуемое, и надо сказать, что тут без пол-литра или травки не обойтись, потому что трезвый человек, даже при самом большом желании, не сможет увязать друг с другом экологическую целостность и немногочисленных армян. К слову сказать, численность армян по всему миру едва превышает 10 млн человек.

Да, да, Окампо заявил, что «у армян есть возможность возглавить глобальное движение и привлечь заинтересованные сообщества к решению двух самых острых проблем нашего времени: изменение климата и геноцид».

«Для меня связь между изменением климата и геноцидом очевидна и неоспорима. Оба регулируются международными конвенциями, которые, к сожалению, не соблюдаются должным образом. После принятия Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 1992 году и Конвенции о геноциде в 1948 году мир стал свидетелем повышения глобальной температуры и постоянных угроз геноцида. Только в 2023 году Специальный советник ООН по предупреждению геноцида выявил сохраняющиеся риски в шести случаях, включая Нагорный Карабах. Климатическая конвенция ООН направлена ​​на сокращение выбросов парниковых газов, в первую очередь за счет ископаемого топлива. Поскольку более 75% этих выбросов связаны с ископаемой энергией, влияние отрасли на климатическую политику является критически важной проблемой. Азербайджан, где ископаемая энергия составляет около 90% его экспортных доходов, олицетворяет этот конфликт, готовясь к проведению COP29. Это сопоставление подчеркивает срочность и актуальность вашей миссии», – пишет он.

То есть, если следовать логике Окампо, то, в случае если Азербайджан перестанет добывать ископаемое топливо, он автоматически перестанет совершать «геноцид», причем именно в Карабахе, который, заметьте, расположен далеко от мест добычи. А пока мы добываем нефть и газ, армяне в массовом порядке подвергаются «геноциду», и только азербайджанцам хорошо, потому что за все годы добычи энергоресурсов у нас появился иммунитет, и теперь нас никакими выбросами парниковых газов не возьмешь. Более того, мы стали специально принимать нефтяные лечебные ванны в Нафталане, чтобы таким образом подготовить себя к еще большим прорывам на мировом рынке энергоресурсов.

Ну а после полного прочтения письма не осталось никакого сомнения, что Окампо обкурился, причем дурь ему попалась знатная, потому что, будучи юристом, перепутал понятие «геноцид» с другим действием.

А как мы знаем, геноцид — это преднамеренное уничтожение группы людей по национальному, расовому, этническому или религиозному принципу. По международному праву геноцидом признают любое из пяти действий: – убийство членов группы; – создание таких условий, при которых люди не могут выжить; – причинение телесных или психических увечий; – насильственное изъятие детей; – предотвращение рождения детей. И под это определение как раз подходит агрессия армян, которые 30 лет назад оккупировали земли Азербайджана и чинили зверства в отношении азербайджанцев, изгнав их с родных мест.

Но горе-юрист Окампо считает иначе и утверждает, что в 2023 году в Карабахе был совершен именно «геноцид», а не мирный исход армян, без единой жертвы, как нам показалось: «Геноцид, совершенный Азербайджаном против армян в Нагорном Карабахе/Арцахе в 2023 году, является примером продолжающейся угрозы…».

Впрочем, вы сами сможете ознакомиться с содержанием письма и сделать соответствующее умозаключение о Морено Окампо. И мы не намекаем на его психическое состояние, отнюдь. Полагаем, что Окампо знает, что делает, поскольку главной целью этого мошенника является не защита справедливости, а стремление заработать побольше денег. И да, деньги для него не пахнут.

И кстати, армяне забыли удалить из Википедии, переписанной ими вдоль и поперек, информацию о своем горе-защитнике. Этот источник пишет, что СМИ уличили Окампо в нарушении этических норм: некоторые сотрудники МУС передавали Окампо инсайдерскую информацию, которую тот использовал для защиты своего клиента от уголовного преследования. Также выяснилось, что Окампо и его жена имели оффшорные компании на Карибах, в том числе и в период пребывания Окампо на должности прокурора МУС, на которые поступали крупные средства. В связи с чем возникает вопрос: «Зачем прятать оффшорные компании на Карибах, если деньги честные?

И видать, размер армянского гонорара очень внушительный, потому что этот парень буквально объявил информационную войну Азербайджану, завершив свое обращение к «многострадальным» словами: «Готовьтесь, армянские общины, по-настоящему мирный COP29 начнется 23 июля». То есть сегодня.

Ну что ж, мы готовы…

Рамелла Ибрагимхалилова