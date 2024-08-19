Примет ли Грузия «приглашение на казнь»?

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Власти Сакартвело несколько припозднились с расследованием августовской войны 2008 года, главным виновником которой они считают Михаила Саакашвили, а также с судом над его партией «Единое национальное движение»: с 2012 года, когда правящая «Грузинская мечта» пришла к власти, прошло достаточно много лет. Так отчего же «мечтатели» развили бурную деятельность только сейчас?

Правящая партия «Грузинская мечта» затеяла расследование обстоятельств августовской войны 2008 года, сразу после которой Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а также судебный процесс над политической партией «Национальное движение», главой которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Напомним, он находится в заключении по ряду обвинений, и отбывает срок в одной из частных клиник Тбилиси. В заседаниях суда экс-президент принимает участие в режиме онлайн.

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, при расследовании обстоятельств войны 2008 года в Южной Осетии власти Грузии будут руководствоваться докладом дипломата Хайди Тальявини, которая возглавляла международную комиссию ЕС по расследованию, и резолюцией ПАСЕ – оба документа датированы осенью 2008 года. К их содержанию мы еще вернемся.

Кобахидзе же сказал, что выводы, содержащиеся в документе Тальявини, – «прямая улика, доказывающая предательство, которое в свое время совершили «Национальное движение» и авторитарный режим Саакашвили». По утверждению премьера, в 2008 году бывшие грузинские власти проголосовали за оба документа, несмотря на то, что в них говорилось: войну начала Грузия, а действия ВС РФ были ответными.

Кобахидзе также напомнил, что в 2018 году, во время борьбы за пост президента, Саломе Зурабишвили подчеркивала, что конфликт был начат по инициативе Саакашвили.

Далее. «Национальное движение» ожидает суд на почве августовской войны, который, по словам премьера, поможет положить конец «постоянным попыткам революций» в стране.

«В ближайшие дни станет еще более очевидно, что мы имеем очень четкие планы. Это не только общие заявления. … Суд над этой политической силой принципиально важен для того, чтобы страна раз и навсегда отдохнула без попыток революции. Это наше принципиальное решение, и оно обязательно будет исполнено после выборов».

Тут стоит отметить, что ранее требование расследования обстоятельств августовской войны не раз было озвучено политической партией «Сила народа», в свое время (скорее – формально) объявившей о выходе из правящей «Грузинской мечты». А не в столь отдаленном прошлом председатель парламента Шалва Папуашвили не был уверен, «насколько оно (расследование) релевантно в данный (!) момент». Но, убежден он, «они (прошлая власть) – политические преступники, и ответственны за те несчастья, которые произошли в Грузии во время их правления, включая августовскую войну 2008 года».

О том, что представляют собой доклад Тальявини и резолюция ПАСЕ, и насколько обоснованно на него ссылаются грузинские власти.

Вкратце приводим некоторые тезисы доклада об августовской войне. «Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел. … Комиссия не может считать достаточно доказанным утверждение Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа. … Число погибших и пострадавших с югоосетинской стороны оказалось значительно ниже, чем утверждалось вначале. Российские представители говорили о примерно 2 тыс. погибших мирных жителях Южной Осетии, но в результате эта цифра сократилась до 162».

«Возникает вопрос, – сказано в докладе, – являлось ли применение Грузией силы в Южной Осетии оправданным с точки зрения международного права? По нашему мнению, ответить на него следует отрицательно. … Следующий вопрос состоит в том, являлось ли оправданным применение грузинской армией силы в отношении российских миротворцев на грузинской территории (в Южной Осетии)? Ответ, опять-таки, отрицательный. … Не приходится сомневаться в том, что Россия имела право отразить нападение на своих миротворцев средствами, пропорциональными угрозе. Таким образом, на первом этапе конфликта применение Россией силы в целях обороны следует признать законным».

Вместе с тем, «… с учетом масштабов изначальной грузинской атаки, необходимость и оправданность дальнейших действий России вызывают сомнения. … большая часть этих действий вышла далеко за рамки необходимой обороны. Перенос боевых действий вглубь территории Грузии явился нарушением международного права, и на данном этапе грузинские войска действовали, осуществляя право на самооборону в соответствии со статей 51 Устава ООН».

Кроме того, «Миссией установлено, что в ходе конфликта все стороны – грузинская армия, российская армия и югоосетинские силы – нарушали международное гуманитарное право и права человека. … Отдельные нарушения имеют признаки военных преступлений».

Выдержки из резолюции ПАСЕ: «Применение тяжелого вооружения и кассетных боеприпасов, создающих серьезную опасность для гражданского населения, представляло собой непропорциональное применение военной силы Грузией, хотя и на своей территории, и, как таковое, является нарушением международного права и обязательства Грузии разрешить этот конфликт мирными средствами».

При этом «… российский контрудар, включавший широкомасштабные боевые действия в центральной и западной Грузии и Абхазии, в той же мере не соответствует принципу пропорциональности и международному гуманитарному праву».

А также: «… факты неизбирательного применения силы и вооружений как грузинскими, так и российскими войсками в местах проживания гражданского населения, могут рассматриваться как военные преступления и требуют проведения полномасштабного расследования».

И теперь это расследование инициировала правящая партия Грузии. Возникает вопрос: почему это произошло, во-первых, спустя 12 лет после ее прихода к власти; во-вторых – почему незадолго до парламентских выборов?

Вероятно, власти ждали, с их точки зрения, «нужного момента», чтобы подать электорату «горяченького» до выборов, хотя это не вполне логично, поскольку после выборов (если «мечтатели» их выиграют, а это более чем реально), «горяченькое» остынет.

Возможно, власти опасаются, что фактически возглавившая оппозицию ярый ругатель правящей партии – президент Зурабишвили помилует Саакашвили, хотя, получив этот пост благодаря лоббированию основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, она едва ли не клялась, что никогда не помилует экс-президента.

Надо сказать, что у дамы с Саакашвили – свои счеты. Будучи президентом, он сманил в Грузию проживающую во Франции Зурабишвили портфелем министра иностранных дел. Но альянс Саакашвили с ней оказался недолговечным: мадам разругалась с тогдашним президентом и создала собственное политическое движение, которое так и не стало популярным.

Угроза помилования Саакашвили вполне реальна – Зурабишвили, отзывчивая на политическую конъюнктуру и инструктаж Запада, по ходу меняет свою политическую поведенческую модель. Поэтому уже до выборов, которые непременно перерастут в беспорядки революционного назначения, причем, поддерживаемые Западом, колеблющуюся часть электората надо убедить в «преступных деяниях» Саакашвили и его партии. Словом, «суд» – прозвучало, то есть он анонсирован.

Надо сказать, что власти Грузии оказались в чрезвычайно сложном положении – иностранные дипломаты наезжают в страну регулярно и в большом количестве, и ведут себя крайне вызывающе. Говоря прямо – шантажируют власти, откровенно поддерживают оппозицию, разжигая, тем самым, раздор, агрессию и революционные настроения в грузинском обществе.

Между тем, реально проигрыша правящей партии на выборах не ожидается, однако это не говорит о том, что на этом в Грузии будет поставлена точка, и мир в стране – установится. Он не настанет и после смены власти не электоральным большинством, а под давлением «критической массы», не представляющей, как правило, большинства в любой революции. По элементарной причине: страна станет ареной противостояния России и Запада с катастрофическими последствиями для Грузии. Ради этого, собственно, Запад и дискредитирует местную власть.

«Грузинская мечта» сейчас пропагандирует результаты последнего социологического опроса международного центра исследования общественного мнения GORBI, согласно которому большая часть населения Грузии в преддверии парламентских выборов поддерживает правящую партию – за нее, если б парламентские выборы проводились сейчас, проголосовало бы 59,3% опрошенных. В пользу «Нацдвижения» с объединившейся с ним «Стратегией Агмашенебели» готово проголосовать 13,1% респондентов.

Барьер для получения депутатского мандата в парламенте – не менее 5% голосов избирателей. На данном этапе шансы на его преодоление, по итогам соцопроса, есть у коалиции трех политических сил: «Лело для Грузии», «Для народа», а также политического движения представителей неправительственных организаций «Площадь Свободы» – их поддержка равна 5,8%. С поддержкой в 5,5% в парламент может попасть также коалиция из партий, основанных бывшими членами «Нацдвижения»: «Гирчи – больше свободы», «Ахали» и «Дроа».

Если такой расклад более или менее соответствует действительному положению дел, правящая ныне партия получит 107 мандатов в парламенте, а оппозиция – 43. Говоря, опять, же – сослагательно, «Грузинская мечта», в таком случае, сможет представить кандидата в премьер-министры и утвердить новое правительство.

Правящая партия результатами соцопроса довольна, оппозиция – категорически нет. Но это – как водится издавна: доволен тот, в чью пользу складываются предвыборные предпочтения электората, а предварительно условно проигравший заявляет о недоверии соцопросам. В целом этим грешит как власть, так и оппозиция.

Ну и с уверенностью можно сказать, что Запад остался недоволен такой «плохой» подготовкой электората к выборам. Но соцопросов до выборов будет еще много, а результат их зависит от «заказывающего музыку», то есть социологическое исследование.

Возвращаясь к «делам судебным», отложенным на «после выборов». Тяжбы, затеянные властями Грузии, уже подведены под «заказ Путина», и было бы удивительно, если б столь «заезженная пластинка» была заменена на свежую. В электоральную среду вбрасывается «уверенность» оппозиции в том, что «мечтатели» готовят почву для сближения с Россией, то есть «продают родину».

В свою очередь в предательстве интересов Грузии, в «торговле безопасностью страны» власти обвиняют «Мишу и Ко.» Словом, обе стороны ведут себя не изящно – в большей или меньшей степени. А Запад, надо полагать, «облизывается», глядя на всю эту вакханалию, затеянную, по большому и малому счету, им же.

Вопрос, однако, в том, настанет ли для Запада час, когда он чокнется бокалом с шампанским со Статуей «Свободы», празднуя свою победу над суверенитетом Грузии и ее утверждением в качестве агрессивной территории для противоборства с Россией.

Ирина Джорбенадзе