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Apple разрабатывает iPad с роботизированной рукой

Apple разрабатывает iPad с роботизированной рукой

Компания Apple работает над созданием нового устройства — iPad с прикрепляемой к столу роботизированной «рукой» с экраном. Согласно информации, предоставленной журналистом Bloomberg Марком Гурманом, это устройство станет центром управления «умным домом» и личным ассистентом. Роботизированная рука будет способна перемещать экран в нужное положение, а управлять планшетом можно будет с помощью голосовых команд.

Искусственный интеллект Apple Intelligence, встроенный в устройство, сможет общаться с пользователем и выполнять различные задачи. Проект, который носит кодовое название J595, активно развивается, и в его разработке задействованы сотни сотрудников Apple. Разработка этого устройства набрала обороты после того, как компания отказалась от планов создания электромобиля.

Ожидается, что новое устройство появится на рынке в 2026 или 2027 году по цене менее 1000 долларов США.

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