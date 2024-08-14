Глобальное потепление снизит мировые запасы рыбы на 10-40%

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Глобальное потепление, связанное из изменением климата, к концу века приведет к снижению запасов рыбы и биомассы мирового океана на объем от 10% до 40% в зависимости от региона и грядущего сценария роста температур. Такие данные содержатся в последнем, наиболее всеобъемлющем докладе «Риски изменения климата для морских экосистем и рыболовства: прогнозы до 2100 года», подготовленном специализированным отделом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Как рассказала ТАСС одна из составительниц доклада Таруб Бахри, впервые был собран и проанализирован широкий спектр данных, что позволило сделать глобальный прогноз. «Мы сравнили, проанализировали и скомпилировали данные разных моделей и систем наблюдения. Это позволило нам достичь наиболее точных результатов и прогнозов, которые подтверждаются разными моделями», – рассказала собеседница агентства.

Она пояснила, что проекции были сделаны для разных стран и зон и при более оптимистичном и менее оптимистичном сценариях до середины текущего века и к его концу. В соответствии со сценарием с низким уровнем выбросов углекислого газа, который позволит поддерживать глобальное потепление в рамках 1,5-2 градуса по Цельсию, к концу века снижение запасов рыбы прогнозируется на уровне 10% и менее в 178 странах. Согласно менее оптимистичному сценарию с высоким уровнем выбросов, который приведет к глобальному потеплению на 3-4 градуса по Цельсию, снижение прогнозируется до 30% и более чем в 48 странах к концу столетия.

«В ситуации с рыбными запасами все очень зависит от контекста, от конкретной страны и ее зависимости в плане экономики и в плане продовольственной безопасности от рыболовства. На самом деле мировая ситуация очень варьируется. Есть районы, где снижение запасов огромно, где-то, наоборот, почти незаметно. 10% – это среднемировой показатель, но мы провели эту работу, чтобы выработать рекомендации для каждого региона в отдельности», – пояснила эксперт.

Среди стран – производителей рыбы с риском наибольшего снижения запасов ФАО выделила Китай (более 30% при негативном сценарии), Индию, Индонезию, Перу – до 37%. В эту группу также входят Россия и США. Однако, по словам собеседницы агентства, потери можно компенсировать, и выработкой соответствующих рекомендаций занимается ее отдел.

«Надо учитывать, что сейчас треть вылавливаемой и обрабатываемой рыбы утрачивается из-за неудовлетворительного хранения и нерациональной обработки. ФАО дает рекомендации по более рациональному использованию и употреблению, что может компенсировать снижение натуральных запасов», – сказала она.