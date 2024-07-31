Минобороны сообщило о трагической гибели четырёх военных в Лачине |
Первая реакция Израиля на убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране |
Politico узнала о тайном письме Мишеля Азербайджану и Армении |
Первое заявление президента Ирана в связи с ликвидацией Хании |
Китай осудил убийство лидера ХАМАС |
Иран опозорен убийством лидера ХАМАС Хании в Тегеране |
«Коридор в обход России». США объяснили спешку в заключении соглашения между Баку и Ереваном |
Израиль нанес удар по Тегерану: убит глава политбюро ХАМАС Хания |
США способствуют разрыву отношений между Ереваном и Москвой |
Главное Мир

Олимпийская чемпионка высмеяла воду в Сене

Олимпийская чемпионка высмеяла воду в Сене

Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Шарон ван Раувендал, которая представляет Нидерланды, высмеяла загрязнение воды в Сене, опубликовав пост в социальной сети X.

Она выложила изображение, на котором выплывающий из Сены персонаж книг и фильмов «Властелин Колец» Голлум дает интервью журналисту.

«Девять дней до того, как мы выйдем из воды в таком виде», — подписала картинку спортсменка.

Женский марафонский заплыв на 10 км на открытой воде запланирован на 8 августа.

Теги:
Из этой рубрики
Красный флаг мести поднят в Иране после убийства Хании
Мир

Красный флаг мести поднят в Иране после убийства Хании

2024/07/31, 15:45
Олимпийская чемпионка высмеяла воду в Сене
Мир

Олимпийская чемпионка высмеяла воду в Сене

2024/07/31, 15:37
США заявили о непричастности к гибели лидера ХАМАС
Мир

США заявили о непричастности к гибели лидера ХАМАС

2024/07/31, 15:02
В WhatsApp появится новая функция
Мир

В WhatsApp появится новая функция

2024/07/31, 14:51
Первая реакция Израиля на убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране
Мир

Первая реакция Израиля на убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране

2024/07/31, 14:17
Бербок исполнила сальто назад
Мир

Бербок исполнила сальто назад

2024/07/31, 14:00
Хания ликвидирован. Что дальше?
Мир

Хания ликвидирован. Что дальше?

2024/07/31, 13:55
В Иране объявлен трехдневный траур в связи со смертью Хании
Мир

В Иране объявлен трехдневный траур в связи со смертью Хании

2024/07/31, 13:43
хания23-
Мир

ХАМАС обвинил США и Израиль в убийстве Хании

2024/07/31, 13:26