Олимпийская чемпионка высмеяла воду в Сене

Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Шарон ван Раувендал, которая представляет Нидерланды, высмеяла загрязнение воды в Сене, опубликовав пост в социальной сети X.

Она выложила изображение, на котором выплывающий из Сены персонаж книг и фильмов «Властелин Колец» Голлум дает интервью журналисту.

«Девять дней до того, как мы выйдем из воды в таком виде», — подписала картинку спортсменка.

Женский марафонский заплыв на 10 км на открытой воде запланирован на 8 августа.

9 days until we walk out of the water like this 🤣 pic.twitter.com/gS7KRzUqUm

— Sharon v Rouwendaal (@SvRouwendaal) July 30, 2024