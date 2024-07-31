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Главное Мир

Осложнения геморроя едва не прикончили 40-летнего британца (фото)

Осложнения геморроя едва не прикончили 40-летнего британца (фото)

40-летний Иэн Уэст из Великобритании едва не погиб из-за осложнений геморроя, преследующего его с юности. Британец рассказал свою историю изданию Metro, подчеркнув, насколько тяжело ему давались обострения заболевания.

Впервые он столкнулся с массивным кровотечением в 18 лет. Несмотря на многочисленные обследования и операции, направленные на перевязку геморроидальных узлов, новые образования постоянно появлялись, приводя к обширным кровотечениям.

Недавний приступ оказался особенно тяжёлым. Сильная слабость, одышка и учащённый пульс, достигший 182 ударов в минуту, заставили Уэста обратиться к врачам спустя две недели после начала ухудшений. Обследование показало критически низкий уровень гемоглобина, что потребовало немедленного вмешательства медиков и проведения четырёх процедур переливания крови.

Британец провёл неделю в больнице, а для полного восстановления потребовалось полугодовое лечение высокими дозами препаратов железа. В заключение он посоветовал не игнорировать кровотечения такого рода, так как они «могут убить».

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