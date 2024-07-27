Габор Штир – «Минвалу»: США и ЕС не хотят выпускать армяно-азербайджанский вопрос из рук

179 Просмотров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в последние недели сильно разозлил большинство своих партнеров по ЕС и Еврокомиссии, односторонне лоббируя мирный план по Украине во время визитов в Россию и Китай без одобрения Брюсселя. Буквально на днях Еврокомиссия отклонила просьбу Венгрии и Словакии призвать Украину возобновить транзит нефти «Лукойла» по ее территории. Комиссар ЕС по торговле заявил, что Брюсселю потребуется больше времени для оценки правовой ситуации.

В связи с отмеченной темой Minval.az обратился с вопросами к венгерскому политологу, члену Валдайского клуба Габору Штиру.

– Что бы вы могли сказать по поводу предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня в Украине, выдвинутого на встрече с президентом страны Владимиром Зеленским?

– Никто не думает, что так называемая миротворческая миссия премьер-министра Венгрии положит конец войне в Украине. При этом он обращает внимание на то, что западная часть мира идет по неправильному пути, поскольку нынешняя политика ведет лишь к дальнейшему кровопролитию, бессмысленно разрушает Украину и ослабляет Европу. Из-за этой миссии Виктор Орбан подвергся нападкам в Евросоюзе, что показывает, что брюссельская элита по-прежнему выступает за продолжение войны. Более того, такое отношение, оторванное от реальности и направленное на поражение России, не отражает мнения западного блока в целом. Мало того, что западным обществам все больше надоедает эта война, различные планы урегулирования, направленные на прекращение конфликта на нынешних линиях фронта, также демонстрируют признаки усталости. Виктор Орбан катался на этой волне, мир все больше устает от этой войны, но это необязательно означает, что мир близок.

– Недавний саммит в Оксфорде ознаменован усилением позиций венгерского премьера Орбана, который по совместительству занимает должность председателя ЕС. В последнее время на Венгрию продолжаются нападки со стороны Брюсселя. Поможет ли саммит Орбану восстановить и закрепить свое положение, заложив фундамент перед грядущим саммитом в Будапеште? Каковы перспективы этого саммита, с вашей точки зрения?

– Эта «мирная миссия» эффектно подняла имидж Виктора Орбана в мире, но, как это ни парадоксально, она не укрепила напрямую позиции венгерского премьер-министра в кругах европейской политической элиты. Поддержка этой идеи гораздо выше в западных обществах. Во время этой миссии Виктор Орбан умело воспользовался тем фактом, что Венгрия в настоящее время является президентом Европейского Союза, но Брюссель и европейский мейнстрим не одобряют это. Венгрию стараются максимально изолировать на полгода президентства, поэтому из-за заявлений о бойкоте неформальный саммит по иностранным делам в конце августа также пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште.

Такое отношение еще больше углубляет разногласия внутри Европейского Союза, поскольку некоторые страны не согласны с такой дискредитацией. Шторм вокруг «мирной миссии» также показывает, что внутри Европы растет оппозиция, и в этой борьбе брюссельская элита, прикрываясь флагом демократии, задействует все больше антидемократических инструментов. Последствия эскалации споров между Будапештом и Брюсселем поставили Венгрию во все более сложную ситуацию в краткосрочной перспективе, тогда как исход этого противостояния можно интерпретировать только в долгосрочной перспективе. Таким образом, можно сказать, что Орбан затеял рискованную игру, поддержка которой не очевидна даже в венгерском обществе.

– Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию на Южном Кавказе? Что здесь является источником для беспокойств и стимулом для сотрудничества?

– Геополитическая ситуация Южного Кавказа является одновременно возможностью и вызовом для региона. Данная ситуация увеличивает вес региона и создает возможности для прямого или косвенного взаимодействия с мировыми державами, такими как Китай, Россия или Европейский Союз, везде, в том числе и здесь, США отстаивают свои интересы, и мы даже не говорим о региональной державе Турции и все более важном Иране. Такое расположение по своей сути обуславливает многовекторную внешнюю политику и является прекрасной возможностью для развития торговых отношений. Значимость и возможности региона увеличиваются за счет проходящих через него транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, а также торговых путей. Эта транзитная ситуация увеличивает геополитический вес региона, коммерческие возможности и стимулирует развитие инфраструктуры. В то же время эта геополитическая ситуация также обостряет конкуренцию великих держав в регионе, что ослабляет стабильность региона и в некоторых случаях может ослабить суверенитет стран. Но этническое и религиозное разнообразие региона является одновременно и преимуществом, и угрозой. Все это требует открытости, прагматизма и сотрудничества со стороны государств региона несмотря на то, что добиться этого в данной ситуации – задача непростая. Таким образом, неопределенность и видимая напряженность в регионе Южного Кавказа не случайны.

– В последнее время ЕС и США заявляют о своем желании содействовать подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Какие цели на Южном Кавказе преследуют США и ЕС?

– Регион Южного Кавказа вовсе не безразличен к западному блоку. В этом отношении региональные интересы Европы и Америки не полностью совпадают. Если для США это важно прежде всего с геополитической точки зрения, то для Евросоюза это важно с экономической и торговой точки зрения. Благодаря этим двум подходам Вашингтон не беспокоится, если его действия вызывают нестабильность в регионе, в то время как европейские интересы, а также интересы Китая, России, Турции и Ирана, заключаются в стабильности Южного Кавказа. В глазах Европы ценность Южного Кавказа возросла за счет замещения утраченных российских углеводородов и торговых путей Восток-Запад в обход России, и этим планам может помешать нестабильность региона.

Для Америки главная цель — максимально вытеснить Россию из региона, оказать давление на Китай, контролируя торговые пути Восток-Запад. Поступая так, она дестабилизирует регион, пытается вмешиваться во внутренние дела некоторых стран и пытается держать Иран и турецкие устремления под контролем. В результате США и ЕС не хотят выпускать урегулирование армяно-азербайджанского спора из своих рук. Главным образом потому, что таким образом они смогут контролировать шаги Баку и защитить Армению. Это отвечает интересам и Парижа, и Вашингтона только по внутриполитическим причинам, из-за армянской диаспоры и за общую стабильность Евросоюза. Таким образом, европейские и американские интересы сходятся в этом вопросе.

– Что ждет макроновскую Францию? Как сложится дальнейшая политическая ситуация в стране?

– Эммануэль Макрон просчитался. До поры до времени он «защитил» Пятую республику от Ле Пен, но воскресил и поставил на позиции левых, в то время как потеря популярности его собственной центристско-либеральной партии продолжалась. Ни одна из сил не имеет большинства в Национальном собрании, поэтому страна временно погрузится в политический хаос и станет неуправляемой, а это может даже негативно отразиться на политическом наследии Макрона. Не говоря уже о том, что в этой ситуации, несмотря на слабость Германии, у Франции не будет шансов взять на себя управление Евросоюзом. Но этот безответственный шаг может поставить под угрозу даже успех проведения Олимпийских игр. Однако Макрон – серьезный игрок, его нельзя списывать со счетов. Его шаги зачастую рискованны, но в них есть логика, поэтому во внутренней политике Франции по-прежнему много перипетий.

– Что изменилось для действующего президента после покушения на Трампа? Каковы ваши дальнейшие прогнозы и кого больше предпочли бы увидеть в Белом доме европейцы, и почему?

– Теледебаты Байдена и Трампа уже изменили ход президентской избирательной кампании, покушение на Трампа лишь еще больше укрепило позиции бывшего президента и ослабило Байдена. Можно также сказать, что убийца целился в Трампа, но в политическом смысле он ударил в Байдена. Логическим следствием всего этого стал уход Джо Байдена, что дало демократам шанс снова победить. Демократы, похоже, выстраиваются в очередь за Камалой Харрис, и, таким образом, гонка снова открыта. Шансы Дональда Трампа все еще выше, но его победа уже не очевидна. Нас ждет интересная и разнообразная кампания с дополнительными сюрпризами. Европейский мейнстрим, как и украинское руководство, сейчас находится в сложной ситуации. Они явно хотят победы кандидата от Демократической партии, но, видя шансы, тоже начали смягчаться в сторону Трампа. Брюссель также нервно смотрит на тот факт, что европейские суверенные политики во главе с Виктором Орбаном усиливаются за счет снятия Байдена с кандидатуры и более вероятной на данный момент победы Трампа. Нынешняя ведущая элита Европы воспримет успех Трампа как трагедию, поскольку расходы на поддержание Украины и продолжение войны лягут на Европу, а Трамп также потребует цену за европейскую безопасность. Все это еще больше углубит кризис Европы, ослабит ее конкурентоспособность и усилит ее раскол.

– Можно ли считать Карабахскую декларацию, принятую на саммите ОТГ в Шуше исторической вехой в процессе тюркской интеграции?

– Подписанная в Шуше Карабахская декларация, возвращенной Азербайджану в 2020 году в символическом с точки зрения тюркского мира месте, является еще одним шагом на пути укрепления сотрудничества турецкой цивилизации. Согласно намерениям, это сблизит энергетические и торговые отношения и сделает тюркский мир более единым. Это очень необходимо в условиях трансформации мира, поскольку формирующийся многоцентровый мировой порядок также можно охарактеризовать как рыхлую сеть цивилизаций. Что касается Организации тюркских государств, то она является одним из важных столпов сотрудничества Востока и Запада, важнейшим из которых в настоящее время является создание и сохранение стабильности в регионе. Это важнейшая предпосылка экономического роста и повышения уровня жизни, а стабильность также укрепляет тюркский мир в геополитическом смысле. Но регион также должен избегать превращения, как Украина, в арену для игр великих держав. Эта столь обсуждаемая стабильность не может быть достигнута без взаимного уважения интересов, в том числе интересов Армении.

Ясмин Мамедова