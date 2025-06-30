Израильский военный журналист Сергей Ауслендер в своем тг-канале дал оценку развитию ситуации с расправой над азербайджанцами в России и ответной реакцией Баку. Minval приводит его мнение с сокращениями.

«Не прошло и пары дней российско-азербайджанского конфликта, как россияне быстро дошли до привычного градуса ксенофобии: «о##евшие чурки», «с руки ели» и все такое.

«Баку — русский город» — это, своего рода, квинтэссенция. Уже есть и прямые призывы к действию: «Самое время подумать о безопасности судоходства и нефтедобычи на Каспии. А заодно — об уплате налогов 2-мя миллионами азербайджанских торговцев, расположившихся в русских городах как у себя дома».

Заметим, что речь идет преимущественно о российских гражданах, этнических азербайджанцах, которые расположились, как у себя дома, именно что у себя дома. Одна из крупнейших диаспор живет в Южном Дагестане, где бы, я уверен, поспорили насчет «русских городов».

Умудриться в течение двух недель разо##аться и с Арменией, и с Азербайджаном, это, конечно, высокая квалификация внешнеполитического управления», — отмечает Ауслендер.