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Смертоносный вирус на западе Индии

Смертоносный вирус на западе Индии

В западном индийском штате Гуджарат зарегистрировано по меньшей мере 16 смертей в результате вспышки вируса Чандипура. По данным министра здравоохранения Рашикеша Пателя, которые представил телеканал NDTV, всего в штате зафиксировано 50 случаев заболевания.

«Сообщения о трёх случаях вируса Чандипура поступили из других штатов, 50 случаев вируса Чандипура были зарегистрированы во всём штате [Гуджарат], и в 16 случаях люди погибли», — заявил министр.

Вирус Чандипура, впервые выявленный в 1965 году, во время вспышки энцефалита в деревне Чандипура, передаётся через укусы насекомых, таких как комары и клещи. Симптомы вируса напоминают грипп или острый энцефалит. Лечение и вакцина против него отсутствуют. В 2003–2004 годах уровень смертности от вируса в Центральной Индии колебался от 56% до 75%.

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