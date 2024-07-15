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Зеленский назвал время, когда Украина получит членство в НАТО

Зеленский назвал время, когда Украина получит членство в НАТО

Украина получит приглашение и членство в НАТО, «как только закончится война». Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Канал24».

«Мы не получили на этом саммите того, чего не может получить Украина, если она в войне. Приглашение в НАТО и членство в НАТО Украина получит быстро, как только закончится война. Им для приглашения требуется консолидированное решение всех членов НАТО», – заявил президент.

Напомним, что часть стран НАТО выступает против вступления Украины в Альянс и после окончания войны. То есть пока консенсуса в НАТО в принципе нет. Кроме того, РФ ставит одним из главных условий окончания войны нейтральный статус Украины.

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