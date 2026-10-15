В Хатаинском районе Баку техническая неисправность грузового автомобиля привела к ограничению движения транспорта.

Как сообщает Центр интеллектуального управления транспортом, инцидент произошел на пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Сулеймана Ахмедова.

Из-за технической неисправности грузовик остановился на проезжей части, в результате чего движение автомобилей по проспекту в направлении центра города оказалось затруднено.

В настоящее время сотрудники полиции принимают необходимые меры для восстановления нормального движения транспорта.