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Стало известно, когда состоится инаугурация Пезешкиана

Стало известно, когда состоится инаугурация Пезешкиана

Инаугурация Масуда Пезешкиана, на минувшей неделе избранного девятым президентом Ирана, состоится 30 июля. Об этом заявил член президиума иранского парламента Моджтаба Юсефи, чьи слова приводит агентство ISNA.

«Согласно закону, церемония инаугурации избранного президента состоится после церемонии вступления в должность», — отметил он.

Юсефи указал, что на этом основании церемония инаугурации президента, который победил на 14-х президентских выборах, состоится во вторник, 30 июля.

В минувшее воскресенье глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране. Политик набрал свыше 16,3 миллиона голосов. По словам Эслами, явка составила 49,8% избирателей.

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