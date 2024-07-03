В Азербайджане определен размер платы для водителей за экзамены в ГЭЦ

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В Азербайджане размер платы за проведение оценки профессиональной подготовки водителей Государственным экзаменационным установлен в размере 35 манатов.

В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Кабмином утверждена форма документа о результатах оценки специальной подготовки по нормативно-правовым актам, регулирующим профессиональную деятельность и поведение водителей, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки внутри страны автомобильным транспортом общего пользования, особенности режима труда и отдыха, пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом, и нормативно-правовым актам, регулирующим этическое поведение водителей легковых автомобилей такси и пассажирские перевозки автомобильным транспортом, а также размер платы за проведение оценки.

Постановление не распространяется на лиц, имеющих свидетельство о прохождении подготовки до окончания его срока действия, а также на лиц, прошедших специальную подготовку до 1 июля 2024 года.