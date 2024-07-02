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TƏBİB: В 24 учебных заведениях Баку нет медпунктов

TƏBİB: В 24 учебных заведениях Баку нет медпунктов

В 324 из 348 расположенных в Баку учебных заведений есть медицинское обслуживание.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что в 24 образовательных учреждениях из-за их расположения, числа учащихся и отсутствия условий медицинского обслуживания нет.

«Наряду с педиатром, работающим в школе, ответственность за иммунопрофилактику против инфекционных заболеваний и обязательную диспансеризацию детей несет врач-педиатр, которому подчиняется данный участок, независимо от того, в каком образовательном учреждении обучается ребенок», – говорится в сообщении.

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